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В Пакистане назвали испытание РФ новой ракеты достойным ответом Западу
В Пакистане назвали испытание РФ новой ракеты достойным ответом Западу - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Пакистане назвали испытание РФ новой ракеты достойным ответом Западу
Испытание Россией новой ракеты "Орешник" является достойны ответом западным поджигателям войны. Такое заявление сделал председатель комитета по обороне сената... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:24+0300
2024-11-22T11:24+0300
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ПНОМПЕНЬ, 22 ноя - ПРАЙМ. Испытание Россией новой ракеты "Орешник" является достойны ответом западным поджигателям войны. Такое заявление сделал председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.По словам политика, Запад стремится использовать украинский конфликт для оказания давления на Россию и изменения динамики мировой политики."Президент Путин - умный лидер, и он дал такой ответ прежде всего потому, что Байден и демократический истеблишмент, с треском проигравший американские президентские выборы, сейчас прибегают к крайним мерам и отправляют оружие в Украину, чтобы разжечь пламя войны", - сказал пакистанский парламентарий.В то же время Мушахид Хусейн Сайед отметил, что новые российские ракеты могут стабилизировать ситуацию, а также помочь предотвратить более масштабную войну. Ранее 21 ноября российский президент Владимир Путин в своем обращении сообщил о ходе специальной военной операции на Украине, а также испытании Вооруженными силами России новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ПАКИСТАН, ракеты
В Пакистане назвали испытание РФ новой ракеты достойным ответом Западу
Хусейн Сайед: испытание РФ новой ракеты - достойный ответ поджигателям войны
ПНОМПЕНЬ, 22 ноя - ПРАЙМ. Испытание Россией новой ракеты "Орешник" является достойны ответом западным поджигателям войны. Такое заявление сделал председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.
По словам политика, Запад стремится использовать украинский конфликт для оказания давления на Россию и изменения динамики мировой политики.
"Президент Путин - умный лидер, и он дал такой ответ прежде всего потому, что Байден и демократический истеблишмент, с треском проигравший американские президентские выборы, сейчас прибегают к крайним мерам и отправляют оружие в Украину, чтобы разжечь пламя войны", - сказал пакистанский парламентарий.
В то же время Мушахид Хусейн Сайед отметил, что новые российские ракеты могут стабилизировать ситуацию, а также помочь предотвратить более масштабную войну.
Ранее 21 ноября российский президент Владимир Путин в своем обращении сообщил о ходе специальной военной операции на Украине, а также испытании Вооруженными силами России новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России