https://1prime.ru/20241122/rakety-853030526.html
На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского
На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского - 22.11.2024, ПРАЙМ
На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского
Удар ВС РФ новой баллистической ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске донес до Владимира Зеленского, который недавно утверждал, что... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T19:52+0300
2024-11-22T19:52+0300
2024-11-22T19:54+0300
вооружения
владимир зеленский
русский язык
ракеты
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Удар ВС РФ новой баллистической ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске донес до Владимира Зеленского, который недавно утверждал, что "ракеты сами за себя скажут", на каком языке они это делают. Такое мнение в соцсети X высказал ирландский обозреватель Чей Боуз.После атаки ВСУ на объекты на российской территории с использованием ракет ATACMS издание The Kyiv Independent опубликовало материал с заголовком "Ракеты сами за себя скажут" — Зеленский отреагировал на сообщения о разрешении наносить дальнобойные удары". Вчера же, после удара ВС РФ по оборонному заводу в Днепропетровске баллистической ракетой "Орешник", в том же издании вышла статья под заголовком "Зеленский заявил, что Путин использует Украину как полигон".Изучив заголовки The Kyiv Independent, Боуз отметил, что ракеты и в самом деле "разговаривают", только не на том языке, на котором бы хотел Зеленский."Ракеты определенно говорят. Но на русском", — отметил обозреватель.
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html
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владимир зеленский, русский язык, ракеты
Вооружения, Владимир Зеленский, русский язык, ракеты
На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского
Обозреватель Боуз объяснил Зеленскому, что ракеты говорят на русском языке
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ.
Удар ВС РФ новой баллистической ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске донес до Владимира Зеленского, который недавно утверждал, что "ракеты сами за себя скажут", на каком языке они это делают. Такое мнение в соцсети X
высказал ирландский обозреватель Чей Боуз.
После атаки ВСУ на объекты на российской территории с использованием ракет ATACMS издание The Kyiv Independent опубликовало материал с заголовком "Ракеты сами за себя скажут" — Зеленский отреагировал на сообщения о разрешении наносить дальнобойные удары". Вчера же, после удара ВС РФ по оборонному заводу в Днепропетровске баллистической ракетой "Орешник", в том же издании вышла статья под заголовком "Зеленский заявил, что Путин использует Украину как полигон".
Изучив заголовки The Kyiv Independent, Боуз отметил, что ракеты и в самом деле "разговаривают", только не на том языке, на котором бы хотел Зеленский.
"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"
"Ракеты определенно говорят. Но на русском", — отметил обозреватель.