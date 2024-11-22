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На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241122/rakety-853030526.html
На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского
На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского - 22.11.2024, ПРАЙМ
На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского
Удар ВС РФ новой баллистической ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске донес до Владимира Зеленского, который недавно утверждал, что... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T19:52+0300
2024-11-22T19:54+0300
вооружения
владимир зеленский
русский язык
ракеты
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Удар ВС РФ новой баллистической ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске донес до Владимира Зеленского, который недавно утверждал, что "ракеты сами за себя скажут", на каком языке они это делают. Такое мнение в соцсети X высказал ирландский обозреватель Чей Боуз.После атаки ВСУ на объекты на российской территории с использованием ракет ATACMS издание The Kyiv Independent опубликовало материал с заголовком "Ракеты сами за себя скажут" — Зеленский отреагировал на сообщения о разрешении наносить дальнобойные удары". Вчера же, после удара ВС РФ по оборонному заводу в Днепропетровске баллистической ракетой "Орешник", в том же издании вышла статья под заголовком "Зеленский заявил, что Путин использует Украину как полигон".Изучив заголовки The Kyiv Independent, Боуз отметил, что ракеты и в самом деле "разговаривают", только не на том языке, на котором бы хотел Зеленский."Ракеты определенно говорят. Но на русском", — отметил обозреватель.
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html
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владимир зеленский, русский язык, ракеты
Вооружения, Владимир Зеленский, русский язык, ракеты
19:52 22.11.2024 (обновлено: 19:54 22.11.2024)
 
На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского

Обозреватель Боуз объяснил Зеленскому, что ракеты говорят на русском языке

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Удар ВС РФ новой баллистической ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске донес до Владимира Зеленского, который недавно утверждал, что "ракеты сами за себя скажут", на каком языке они это делают. Такое мнение в соцсети X высказал ирландский обозреватель Чей Боуз.
После атаки ВСУ на объекты на российской территории с использованием ракет ATACMS издание The Kyiv Independent опубликовало материал с заголовком "Ракеты сами за себя скажут" — Зеленский отреагировал на сообщения о разрешении наносить дальнобойные удары". Вчера же, после удара ВС РФ по оборонному заводу в Днепропетровске баллистической ракетой "Орешник", в том же издании вышла статья под заголовком "Зеленский заявил, что Путин использует Украину как полигон".
Изучив заголовки The Kyiv Independent, Боуз отметил, что ракеты и в самом деле "разговаривают", только не на том языке, на котором бы хотел Зеленский.
Ракета средней дальности - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"
15:27
"Ракеты определенно говорят. Но на русском", — отметил обозреватель.
 
ВооруженияВладимир Зеленскийрусский языкракеты
 
 
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