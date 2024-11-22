https://1prime.ru/20241122/rakety-853030526.html

На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского

На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского - 22.11.2024, ПРАЙМ

На каком языке говорят ракеты? На Западе просветили Зеленского

Удар ВС РФ новой баллистической ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске донес до Владимира Зеленского, который недавно утверждал, что... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T19:52+0300

2024-11-22T19:52+0300

2024-11-22T19:54+0300

вооружения

владимир зеленский

русский язык

ракеты

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Удар ВС РФ новой баллистической ракетой "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске донес до Владимира Зеленского, который недавно утверждал, что "ракеты сами за себя скажут", на каком языке они это делают. Такое мнение в соцсети X высказал ирландский обозреватель Чей Боуз.После атаки ВСУ на объекты на российской территории с использованием ракет ATACMS издание The Kyiv Independent опубликовало материал с заголовком "Ракеты сами за себя скажут" — Зеленский отреагировал на сообщения о разрешении наносить дальнобойные удары". Вчера же, после удара ВС РФ по оборонному заводу в Днепропетровске баллистической ракетой "Орешник", в том же издании вышла статья под заголовком "Зеленский заявил, что Путин использует Украину как полигон".Изучив заголовки The Kyiv Independent, Боуз отметил, что ракеты и в самом деле "разговаривают", только не на том языке, на котором бы хотел Зеленский."Ракеты определенно говорят. Но на русском", — отметил обозреватель.

https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, русский язык, ракеты