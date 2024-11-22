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Путин рассказал об испытаниях ракет, подобных "Орешнику" - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241122/rakety-853030799.html
Путин рассказал об испытаниях ракет, подобных "Орешнику"
Путин рассказал об испытаниях ракет, подобных "Орешнику" - 22.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об испытаниях ракет, подобных "Орешнику"
Несколько систем, подобных "Орешнику", в настоящее время проходят испытания в Российской Федерации, заявил на совещании с руководством МО РФ и представителями... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T20:08+0300
2024-11-22T20:08+0300
вооружения
владимир путин
ракеты
испытания
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Несколько систем, подобных "Орешнику", в настоящее время проходят испытания в Российской Федерации, заявил на совещании с руководством МО РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин.Вместе с тем глава государства сообщил, что на текущий момент уже принято решение по серийному производству системы "Орешник".Об успешном испытании баллистической ракеты "Орешник" в боевых условиях стало известно в накануне.
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html
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владимир путин, ракеты, испытания
Вооружения, Владимир Путин, ракеты, испытания
20:08 22.11.2024
 
Путин рассказал об испытаниях ракет, подобных "Орешнику"

Путин: в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику"

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Несколько систем, подобных "Орешнику", в настоящее время проходят испытания в Российской Федерации, заявил на совещании с руководством МО РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин.
Вместе с тем глава государства сообщил, что на текущий момент уже принято решение по серийному производству системы "Орешник".
Ракета средней дальности - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"
15:27
Об успешном испытании баллистической ракеты "Орешник" в боевых условиях стало известно в накануне.
 
ВооруженияВладимир Путинракетыиспытания
 
 
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