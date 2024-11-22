https://1prime.ru/20241122/rakety-853030799.html

Путин рассказал об испытаниях ракет, подобных "Орешнику"

Путин рассказал об испытаниях ракет, подобных "Орешнику" - 22.11.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об испытаниях ракет, подобных "Орешнику"

Несколько систем, подобных "Орешнику", в настоящее время проходят испытания в Российской Федерации, заявил на совещании с руководством МО РФ и представителями... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T20:08+0300

2024-11-22T20:08+0300

2024-11-22T20:08+0300

вооружения

владимир путин

ракеты

испытания

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Несколько систем, подобных "Орешнику", в настоящее время проходят испытания в Российской Федерации, заявил на совещании с руководством МО РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин.Вместе с тем глава государства сообщил, что на текущий момент уже принято решение по серийному производству системы "Орешник".Об успешном испытании баллистической ракеты "Орешник" в боевых условиях стало известно в накануне.

https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html

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владимир путин, ракеты, испытания