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Россия не блефует. На Западе начали о чем-то догадываться
Россия не блефует. На Западе начали о чем-то догадываться - 22.11.2024, ПРАЙМ
Россия не блефует. На Западе начали о чем-то догадываться
Запуск гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" убедил Запад, что Россия не блефует, отметил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-разведчик ВС... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T22:37+0300
2024-11-22T22:37+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Запуск гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" убедил Запад, что Россия не блефует, отметил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер.В частности, он заявил: "Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так".При этом Риттер как бы между прочим заметил, что на вооружении Российской Федерации стоит больше ракет, чем можно предположить, и речь идет о современном гиперзвуковом оружии - ни одну из этих ракет невозможно сбить."Это смертный приговор Соединенным Штатам, я не знаю, о чем думают эти люди (американская администрация — прим. ред.)", — заключил Риттер.
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html
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скотт риттер, россия, сша, ракеты
Вооружения, Скотт Риттер, РОССИЯ, США, ракеты
Россия не блефует. На Западе начали о чем-то догадываться
Экс-разведчик США Риттер: теперь на Западе понимают, что Россия не блефует
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ.
Запуск гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" убедил Запад, что Россия не блефует, отметил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер.
В частности, он заявил: "Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так".
При этом Риттер как бы между прочим заметил, что на вооружении Российской Федерации стоит больше ракет, чем можно предположить, и речь идет о современном гиперзвуковом оружии - ни одну из этих ракет невозможно сбить.
"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"
"Это смертный приговор Соединенным Штатам, я не знаю, о чем думают эти люди (американская администрация — прим. ред.)", — заключил Риттер.