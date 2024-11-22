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Россия не блефует. На Западе начали о чем-то догадываться - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Россия не блефует. На Западе начали о чем-то догадываться
Россия не блефует. На Западе начали о чем-то догадываться - 22.11.2024, ПРАЙМ
Россия не блефует. На Западе начали о чем-то догадываться
Запуск гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" убедил Запад, что Россия не блефует, отметил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-разведчик ВС... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T22:37+0300
2024-11-22T22:38+0300
вооружения
скотт риттер
россия
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ракеты
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Запуск гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" убедил Запад, что Россия не блефует, отметил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер.В частности, он заявил: "Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так".При этом Риттер как бы между прочим заметил, что на вооружении Российской Федерации стоит больше ракет, чем можно предположить, и речь идет о современном гиперзвуковом оружии - ни одну из этих ракет невозможно сбить."Это смертный приговор Соединенным Штатам, я не знаю, о чем думают эти люди (американская администрация — прим. ред.)", — заключил Риттер.
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html
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скотт риттер, россия, сша, ракеты
Вооружения, Скотт Риттер, РОССИЯ, США, ракеты
22:37 22.11.2024 (обновлено: 22:38 22.11.2024)
 
Россия не блефует. На Западе начали о чем-то догадываться

Экс-разведчик США Риттер: теперь на Западе понимают, что Россия не блефует

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%Здание министерства иностранных дел РФ
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Запуск гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" убедил Запад, что Россия не блефует, отметил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер.
В частности, он заявил: "Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так".
При этом Риттер как бы между прочим заметил, что на вооружении Российской Федерации стоит больше ракет, чем можно предположить, и речь идет о современном гиперзвуковом оружии - ни одну из этих ракет невозможно сбить.
Ракета средней дальности - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
"Повышает потенциал". Западных экспертов восхитила конструкция "Орешника"
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"Это смертный приговор Соединенным Штатам, я не знаю, о чем думают эти люди (американская администрация — прим. ред.)", — заключил Риттер.
 
ВооруженияСкотт РиттерРОССИЯСШАракеты
 
 
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