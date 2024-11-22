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В "Ростехе" захотели подарить Такеру Карлсону микрофон "Октава"
В "Ростехе" захотели подарить Такеру Карлсону микрофон "Октава" - 22.11.2024, ПРАЙМ
В "Ростехе" захотели подарить Такеру Карлсону микрофон "Октава"
"Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T17:10+0300
2024-11-22T17:10+0300
2024-11-22T17:10+0300
россия
ростех
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. "Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а также подарить бронежилет "Оберег", сообщили в госкорпорации. Ранее российский политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале рекомендовал Карлсону сменить микрофон. В качестве альтернативы эксперт предложил американцу тульский вариант. "Мы готовы предоставить Такеру микрофон нашего тульского завода "Октава" и пригласить на экскурсию на предприятие", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что там журналист сможет увидеть, что российское оборудование создают "не только со знанием дела, но и с любовью". "Также готовы подарить бронежилет того же тульского завода – "Оберег". Вещь в опасной работе журналиста полезная", - добавили в "Ростехе". По информации компании, этот образец "не возьмет" даже автоматная очередь. На сайте "Октавы" отмечается, что микрофоны завода использовали такие звезды как U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон и Владимир Высоцкий.
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россия, ростех, такер карлсон
РОССИЯ, Ростех, Такер Карлсон
В "Ростехе" захотели подарить Такеру Карлсону микрофон "Октава"
"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон "Октава" для улучшения звука
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. "Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а также подарить бронежилет "Оберег", сообщили в госкорпорации.
Ранее российский политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале рекомендовал Карлсону сменить микрофон. В качестве альтернативы эксперт предложил американцу тульский вариант.
"Мы готовы предоставить Такеру микрофон нашего тульского завода "Октава" и пригласить на экскурсию на предприятие", - говорится в сообщении.
"Фашистское государство": Такер Карлсон сделал мрачное заявление о США
В госкорпорации отметили, что там журналист сможет увидеть, что российское оборудование создают "не только со знанием дела, но и с любовью".
"Также готовы подарить бронежилет того же тульского завода – "Оберег". Вещь в опасной работе журналиста полезная", - добавили в "Ростехе". По информации компании, этот образец "не возьмет" даже автоматная очередь.
На сайте "Октавы" отмечается, что микрофоны завода использовали такие звезды как U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон и Владимир Высоцкий.