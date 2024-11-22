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В "Ростехе" захотели подарить Такеру Карлсону микрофон "Октава"

В "Ростехе" захотели подарить Такеру Карлсону микрофон "Октава" - 22.11.2024, ПРАЙМ

В "Ростехе" захотели подарить Такеру Карлсону микрофон "Октава"

"Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T17:10+0300

2024-11-22T17:10+0300

2024-11-22T17:10+0300

россия

ростех

такер карлсон

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. "Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а также подарить бронежилет "Оберег", сообщили в госкорпорации. Ранее российский политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале рекомендовал Карлсону сменить микрофон. В качестве альтернативы эксперт предложил американцу тульский вариант. "Мы готовы предоставить Такеру микрофон нашего тульского завода "Октава" и пригласить на экскурсию на предприятие", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что там журналист сможет увидеть, что российское оборудование создают "не только со знанием дела, но и с любовью". "Также готовы подарить бронежилет того же тульского завода – "Оберег". Вещь в опасной работе журналиста полезная", - добавили в "Ростехе". По информации компании, этот образец "не возьмет" даже автоматная очередь. На сайте "Октавы" отмечается, что микрофоны завода использовали такие звезды как U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон и Владимир Высоцкий.

https://1prime.ru/20241121/ssha-852987907.html

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россия, ростех, такер карлсон