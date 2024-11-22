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"Черный лебедь" для рубля. Инвестор предупредил об опасности новых санкций - 22.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241122/rubl-853029934.html
"Черный лебедь" для рубля. Инвестор предупредил об опасности новых санкций
"Черный лебедь" для рубля. Инвестор предупредил об опасности новых санкций - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Черный лебедь" для рубля. Инвестор предупредил об опасности новых санкций
Недавно объявленный Соединенными Штатами новый пакет санкций против России может стать более болезненной для РФ мерой, чем санкции, введенные США летом, написал | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T19:07+0300
2024-11-22T19:07+0300
экономика
санкции против рф
рубль
экспертное мнение
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Недавно объявленный Соединенными Штатами новый пакет санкций против России может стать более болезненной для РФ мерой, чем санкции, введенные США летом, написал в своем Telegram-канале инвестбанкир Евгений Коган.Он пришел к такому выводу, исходя из того, что новый пакет американских санкций касается расчетов за экспорт. Отметив, что санкции были введены против "Газпромбанка", через который европейцы расплачивались за российский газ, инвестбанкир назвал новые ограничения "черным лебедем" для рубля.По оценке Когана, из-за новых санкций у России могут сократиться доходы от экспорта, что закономерно окажет существенное давление на курс рубля. При этом он отметил, что рубль в настоящий момент и без новых санкций находится минимальном уровне за год и подбирается к историческому минимуму.По прогнозу инвестбанкира, курс доллара вполне может достигнуть отметки в 105 рублей, а юаня - в 15 рублей. При этом он считает, что со временем России удастся выстроить новые цепочки трансграничных платежей, в связи с чем рубль укрепится, но когда это может произойти, не уточнил.
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санкции против рф, рубль, экспертное мнение
Экономика, санкции против РФ, рубль, экспертное мнение
19:07 22.11.2024
 
"Черный лебедь" для рубля. Инвестор предупредил об опасности новых санкций

Инвестбанкир Коган: последние санкции США против РФ - "черный лебедь" для рубля

© РИА Новости . Николай Гернет | Перейти в медиабанкЗнак рубля
Знак рубля - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Николай Гернет
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Недавно объявленный Соединенными Штатами новый пакет санкций против России может стать более болезненной для РФ мерой, чем санкции, введенные США летом, написал в своем Telegram-канале инвестбанкир Евгений Коган.
Он пришел к такому выводу, исходя из того, что новый пакет американских санкций касается расчетов за экспорт. Отметив, что санкции были введены против "Газпромбанка", через который европейцы расплачивались за российский газ, инвестбанкир назвал новые ограничения "черным лебедем" для рубля.
По оценке Когана, из-за новых санкций у России могут сократиться доходы от экспорта, что закономерно окажет существенное давление на курс рубля. При этом он отметил, что рубль в настоящий момент и без новых санкций находится минимальном уровне за год и подбирается к историческому минимуму.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ
16:18
По прогнозу инвестбанкира, курс доллара вполне может достигнуть отметки в 105 рублей, а юаня - в 15 рублей. При этом он считает, что со временем России удастся выстроить новые цепочки трансграничных платежей, в связи с чем рубль укрепится, но когда это может произойти, не уточнил.
 
Экономикасанкции против РФрубльэкспертное мнение
 
 
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