https://1prime.ru/20241122/rynok-853018957.html
Российский рынок акций растет более чем на 1%
Российский рынок акций растет более чем на 1% - 22.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет более чем на 1%
Российский рынок акций демонстрирует значительный рост на торгах в пятницу, следует из данных Московской биржи. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:27+0300
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2024-11-22T12:27+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует значительный рост на торгах в пятницу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.15 мск рос на 1,08%, до 2 596,27 пункта. В частности, заметно растут в цене бумаги "Московского кредитного банка" (+1,46%), "Полюса" (+1,23%), "Сургутнефтегаза" (+0,85%), "Фармасинтеза" (+0,73%). При этом сильно теряют в цене акции "М.Видео" (-4,95%), АФК "Системы" (-4,04%), ОВК (-3,41%), "Совкомфлота" (-3,14%). "Индекс Мосбиржи продолжает торговаться в довольно широком "боковике" 2550-2800 пунктов. Ближе к нижней границе указанного диапазона стоит начинать как спекулятивные, так и инвестиционные покупки, учитывая при этом, что краткосрочно индикатор может провалиться под 2500 пунктов", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ключевой уровень поддержки находится на отметке 2550 пунктов, его пробой может привести к снижению до 2300 пунктов. В текущих условиях многие инвесторы предпочитают более консервативные инструменты – банковские вклады, облигации (флоатеры) и денежные фонды, привязанные к ставке, несмотря на риски высокой инфляции", - в свою очередь комментирует Владислав Антонов из BitRiver. "В целом же среднесрочная ситуация на рынке акций не изменилась", - резюмирует Алексей Антонов.
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россия, рынок
Российский рынок акций растет более чем на 1%
Российский рынок акций демонстрирует значительный рост более чем на 1%
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует значительный рост на торгах в пятницу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.15 мск рос на 1,08%, до 2 596,27 пункта.
В частности, заметно растут в цене бумаги "Московского кредитного банка" (+1,46%), "Полюса" (+1,23%), "Сургутнефтегаза" (+0,85%), "Фармасинтеза" (+0,73%). При этом сильно теряют в цене акции "М.Видео" (-4,95%), АФК "Системы" (-4,04%), ОВК (-3,41%), "Совкомфлота" (-3,14%).
"Индекс Мосбиржи продолжает торговаться в довольно широком "боковике" 2550-2800 пунктов. Ближе к нижней границе указанного диапазона стоит начинать как спекулятивные, так и инвестиционные покупки, учитывая при этом, что краткосрочно индикатор может провалиться под 2500 пунктов", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Ключевой уровень поддержки находится на отметке 2550 пунктов, его пробой может привести к снижению до 2300 пунктов. В текущих условиях многие инвесторы предпочитают более консервативные инструменты – банковские вклады, облигации (флоатеры) и денежные фонды, привязанные к ставке, несмотря на риски высокой инфляции", - в свою очередь комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
"В целом же среднесрочная ситуация на рынке акций не изменилась", - резюмирует Алексей Антонов.
Российский рынок акций заметно растет на старте торгов