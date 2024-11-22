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Российский рынок акций заметно растет на старте торгов
Российский рынок акций заметно растет на старте торгов - 22.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно растет на старте торгов
Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 2,15%, следует из данных Московской биржи. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T10:07+0300
2024-11-22T10:07+0300
2024-11-22T10:07+0300
россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 2,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 2,15% - до 2 623,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,05%, до 868,67 пункта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, российский рынок акций, биржа
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
Российский рынок акций заметно растет на старте торгов
Российский рынок акций растет на 2,15% в начале торгового дня
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы повышается на 2,15%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 2,15% - до 2 623,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,05%, до 868,67 пункта.