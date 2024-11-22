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Новые минимумы и максимумы: рисков пока больше

Новые минимумы и максимумы: рисков пока больше - 22.11.2024, ПРАЙМ

Новые минимумы и максимумы: рисков пока больше

В четверг, 21 ноября, на валютном рынке наблюдалось ослабление рубля с достижением новых недельных максимумов. Курсы основных валют выросли: доллар поднялся на... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T08:28+0300

2024-11-22T08:28+0300

2024-11-22T08:28+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В четверг, 21 ноября, на валютном рынке наблюдалось ослабление рубля с достижением новых недельных максимумов. Курсы основных валют выросли: доллар поднялся на 0,76% до 101,28 рубля, евро – на 1,21% до 105,97 рубля, юань – на 0,86% до 13,95 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы на 22 ноября: доллар – 100,68 рубля, евро – 106,08 рубля.Торговая сессия на Московской бирже характеризовалась двухэтапным ослаблением рубля: первая волна продлилась до 12:10 мск с достижением отметки 101 рубль, вторая пришлась на американскую сессию, на которой курс достиг 101,57 рубля. В период адаптации экспортеров к новым условиям внешних расчетов российская валюта продолжает терять позиции.Несмотря на высокие процентные ставки и приближение налогового периода, рубль остается под давлением. Это может свидетельствовать либо о недостаточном притоке валюты на рынок, либо о повышенном спросе со стороны импортеров.Инфляционная динамика продолжает влиять на курс рубля. За период с 12 по 18 ноября инфляция ускорилась до 0,37% с предыдущих 0,30%. С начала месяца рост цен составил 0,79%, а с начала года – 7,41%. Такие показатели увеличивают вероятность повышения ключевой ставки ЦБ до 23% на декабрьском заседании.Дополнительное давление на рубль оказали новые санкции США в отношении руководства Банка России, включая двух первых зампредов и директоров департаментов. США также предупредили о возможных санкциях для иностранных финансовых организаций, присоединяющихся к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).На нефтяном рынке стоимость барреля Brent выросла на 1,95% до 74,23 доллара. Рост цен обусловлен ожиданиями встречи ОПЕК+ и геополитической напряженностью. Однако увеличение запасов сырой нефти в США, укрепление доллара и замедление китайской экономики сдерживают дальнейший рост котировок.По состоянию на утро пятницы, 22 ноября, баррель Brent торгуется на уровне 74,36 доллара. Рыночная волатильность усиливается на фоне геополитических заявлений.Курс доллара приблизился к максимумам августа-октября 2023 года. При преодолении уровня 102 рублей возможно движение к отметкам 105 и 107,50 рубля. Отсутствие комментариев со стороны властей может указывать на то, что текущие уровни валют не представляют угрозы финансовой стабильности.Фондовый рынок также демонстрирует снижение: индекс Мосбиржи упал на 1,09% до 2568,60 пунктов, РТС – на 1,54% до 803,70 пунктов. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 2550 пунктов, его пробой может привести к снижению до 2300 пунктов. В текущих условиях многие инвесторы предпочитают более консервативные инструменты – банковские вклады, облигации (флоатеры) и денежные фонды, привязанные к ставке, несмотря на риски высокой инфляции.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа