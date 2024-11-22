Новые минимумы и максимумы: рисков пока больше

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В четверг, 21 ноября, на валютном рынке наблюдалось ослабление рубля с достижением новых недельных максимумов. Курсы основных валют выросли: доллар поднялся на 0,76% до 101,28 рубля, евро – на 1,21% до 105,97 рубля, юань – на 0,86% до 13,95 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы на 22 ноября: доллар – 100,68 рубля, евро – 106,08 рубля.Торговая сессия на Московской бирже характеризовалась двухэтапным ослаблением рубля: первая волна продлилась до 12:10 мск с достижением отметки 101 рубль, вторая пришлась на американскую сессию, на которой курс достиг 101,57 рубля. В период адаптации экспортеров к новым условиям внешних расчетов российская валюта продолжает терять позиции.Несмотря на высокие процентные ставки и приближение налогового периода, рубль остается под давлением. Это может свидетельствовать либо о недостаточном притоке валюты на рынок, либо о повышенном спросе со стороны импортеров.Инфляционная динамика продолжает влиять на курс рубля. За период с 12 по 18 ноября инфляция ускорилась до 0,37% с предыдущих 0,30%. С начала месяца рост цен составил 0,79%, а с начала года – 7,41%. Такие показатели увеличивают вероятность повышения ключевой ставки ЦБ до 23% на декабрьском заседании.Дополнительное давление на рубль оказали новые санкции США в отношении руководства Банка России, включая двух первых зампредов и директоров департаментов. США также предупредили о возможных санкциях для иностранных финансовых организаций, присоединяющихся к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).На нефтяном рынке стоимость барреля Brent выросла на 1,95% до 74,23 доллара. Рост цен обусловлен ожиданиями встречи ОПЕК+ и геополитической напряженностью. Однако увеличение запасов сырой нефти в США, укрепление доллара и замедление китайской экономики сдерживают дальнейший рост котировок.По состоянию на утро пятницы, 22 ноября, баррель Brent торгуется на уровне 74,36 доллара. Рыночная волатильность усиливается на фоне геополитических заявлений.Курс доллара приблизился к максимумам августа-октября 2023 года. При преодолении уровня 102 рублей возможно движение к отметкам 105 и 107,50 рубля. Отсутствие комментариев со стороны властей может указывать на то, что текущие уровни валют не представляют угрозы финансовой стабильности.Фондовый рынок также демонстрирует снижение: индекс Мосбиржи упал на 1,09% до 2568,60 пунктов, РТС – на 1,54% до 803,70 пунктов. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 2550 пунктов, его пробой может привести к снижению до 2300 пунктов. В текущих условиях многие инвесторы предпочитают более консервативные инструменты – банковские вклады, облигации (флоатеры) и денежные фонды, привязанные к ставке, несмотря на риски высокой инфляции.
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В четверг, 21 ноября, на валютном рынке наблюдалось ослабление рубля с достижением новых недельных максимумов. Курсы основных валют выросли: доллар поднялся на 0,76% до 101,28 рубля, евро – на 1,21% до 105,97 рубля, юань – на 0,86% до 13,95 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы на 22 ноября: доллар – 100,68 рубля, евро – 106,08 рубля.
Торговая сессия на Московской бирже характеризовалась двухэтапным ослаблением рубля: первая волна продлилась до 12:10 мск с достижением отметки 101 рубль, вторая пришлась на американскую сессию, на которой курс достиг 101,57 рубля. В период адаптации экспортеров к новым условиям внешних расчетов российская валюта продолжает терять позиции.
Несмотря на высокие процентные ставки и приближение налогового периода, рубль остается под давлением. Это может свидетельствовать либо о недостаточном притоке валюты на рынок, либо о повышенном спросе со стороны импортеров.
Инфляционная динамика продолжает влиять на курс рубля. За период с 12 по 18 ноября инфляция ускорилась до 0,37% с предыдущих 0,30%. С начала месяца рост цен составил 0,79%, а с начала года – 7,41%. Такие показатели увеличивают вероятность повышения ключевой ставки ЦБ до 23% на декабрьском заседании.
Дополнительное давление на рубль оказали новые санкции США в отношении руководства Банка России, включая двух первых зампредов и директоров департаментов. США также предупредили о возможных санкциях для иностранных финансовых организаций, присоединяющихся к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
На нефтяном рынке стоимость барреля Brent выросла на 1,95% до 74,23 доллара. Рост цен обусловлен ожиданиями встречи ОПЕК+ и геополитической напряженностью. Однако увеличение запасов сырой нефти в США, укрепление доллара и замедление китайской экономики сдерживают дальнейший рост котировок.
По состоянию на утро пятницы, 22 ноября, баррель Brent торгуется на уровне 74,36 доллара. Рыночная волатильность усиливается на фоне геополитических заявлений.
Курс доллара приблизился к максимумам августа-октября 2023 года. При преодолении уровня 102 рублей возможно движение к отметкам 105 и 107,50 рубля. Отсутствие комментариев со стороны властей может указывать на то, что текущие уровни валют не представляют угрозы финансовой стабильности.
Фондовый рынок также демонстрирует снижение: индекс Мосбиржи упал на 1,09% до 2568,60 пунктов, РТС – на 1,54% до 803,70 пунктов. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 2550 пунктов, его пробой может привести к снижению до 2300 пунктов. В текущих условиях многие инвесторы предпочитают более консервативные инструменты – банковские вклады, облигации (флоатеры) и денежные фонды, привязанные к ставке, несмотря на риски высокой инфляции.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.