Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций на годовых минимумах - 22.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241122/rynok-aktsiy-853012467.html
Российский рынок акций на годовых минимумах
Российский рынок акций на годовых минимумах - 22.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций на годовых минимумах
Новостной фон не способствует покупкам. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,09% до 2568,6 п., индекс РТС потерял 1,54%, снизившись до 805,7 п. Давление в... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T08:53+0300
2024-11-22T08:53+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853012467.jpg?1732254830
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Новостной фон не способствует покупкам. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,09% до 2568,6 п., индекс РТС потерял 1,54%, снизившись до 805,7 п. Давление в сегменте суверенного долга сохраняется, индекс RGBI опустился до недельных минимумов, потеряв за день 0,48%.Ослабление рубля продолжилось, несмотря на восстановление нефтяных котировок. К доллару США валютный курс достиг 101,33 рубля, к китайскому юаню – 13,92 рубля. Котировки Brent повысились на 1,17% до 74,35 долларов США за баррель.В лидерах роста на торгах в четверг оказались среди прочих Сургутнефтегаза (24,42 рубля, +2,9%) и Аэрофлота (59,7 рубля, +2,6%). В аутсайдерах – привилегированные акции Транснефти (1092 рубля, -4,5%) и акции ММК (33,43 рубля, -3,16%).Вечером в четверг появились новости об очередных антироссийских санкциях США. На этот раз под санкции попали десятки российских регистраторов ценных бумаг и некоторые банки, а под персональными санкциями оказались ключевые сотрудники Банка России.Остается неясным насколько новые санкции будут чувствительными для российской экономики, и будут ли затронуты операции параллельного импорта или резервы российских экспортеров вне периметра российских банков, накапливаемые экспортерами, о чем свидетельствовали низкие уровни продажи валюты экспортеров в последнее время. Так же пока неясно, как новые санкции отразятся на деятельности Газпромбанка, участвующем в операциях по обмену валюты для иностранных покупателей российского газа и нефти.Новые санкции совпали с новостями о том, что поставки российского газа заняли лидирующие позиции по объемам на европейском рынке в сентябре, заняв 23,7% процента на европейском газовом рынке, максимальную рыночную долю с мая 2022 года.Инвесторы негативно восприняли новость о том, что профильный комитет Госдумы во втором чтении одобрил повышение налоговой ставки до 40% на прибыли для Транснефти. Кроме того, внимание инвесторов привлекла также новость о финансовых проблемах Алросы: компания планирует значительно сократить издержки, снизить на 10% фонд оплаты труда и урезать другие затраты, пытаясь противостоять негативным экономическим тенденциям в отрасли.Из ожидающихся в пятницу событий внимания заслуживают заседания советов директоров Займера и Диасофт, на которых будут рассмотрены вопросы о промежуточных дивидендах. Кроме того, сегодня последний день для покупки акций ТКС под дивиденды за III квартал 2024 года в размере 92,5 рубля на одну акцию.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:53 22.11.2024
 

Российский рынок акций на годовых минимумах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Новостной фон не способствует покупкам. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,09% до 2568,6 п., индекс РТС потерял 1,54%, снизившись до 805,7 п. Давление в сегменте суверенного долга сохраняется, индекс RGBI опустился до недельных минимумов, потеряв за день 0,48%.
Ослабление рубля продолжилось, несмотря на восстановление нефтяных котировок. К доллару США валютный курс достиг 101,33 рубля, к китайскому юаню – 13,92 рубля. Котировки Brent повысились на 1,17% до 74,35 долларов США за баррель.
В лидерах роста на торгах в четверг оказались среди прочих Сургутнефтегаза (24,42 рубля, +2,9%) и Аэрофлота (59,7 рубля, +2,6%). В аутсайдерах – привилегированные акции Транснефти (1092 рубля, -4,5%) и акции ММК (33,43 рубля, -3,16%).
Вечером в четверг появились новости об очередных антироссийских санкциях США. На этот раз под санкции попали десятки российских регистраторов ценных бумаг и некоторые банки, а под персональными санкциями оказались ключевые сотрудники Банка России.
Остается неясным насколько новые санкции будут чувствительными для российской экономики, и будут ли затронуты операции параллельного импорта или резервы российских экспортеров вне периметра российских банков, накапливаемые экспортерами, о чем свидетельствовали низкие уровни продажи валюты экспортеров в последнее время. Так же пока неясно, как новые санкции отразятся на деятельности Газпромбанка, участвующем в операциях по обмену валюты для иностранных покупателей российского газа и нефти.
Новые санкции совпали с новостями о том, что поставки российского газа заняли лидирующие позиции по объемам на европейском рынке в сентябре, заняв 23,7% процента на европейском газовом рынке, максимальную рыночную долю с мая 2022 года.
Инвесторы негативно восприняли новость о том, что профильный комитет Госдумы во втором чтении одобрил повышение налоговой ставки до 40% на прибыли для Транснефти. Кроме того, внимание инвесторов привлекла также новость о финансовых проблемах Алросы: компания планирует значительно сократить издержки, снизить на 10% фонд оплаты труда и урезать другие затраты, пытаясь противостоять негативным экономическим тенденциям в отрасли.
Из ожидающихся в пятницу событий внимания заслуживают заседания советов директоров Займера и Диасофт, на которых будут рассмотрены вопросы о промежуточных дивидендах. Кроме того, сегодня последний день для покупки акций ТКС под дивиденды за III квартал 2024 года в размере 92,5 рубля на одну акцию.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковроссийский рынок акцийбиржевые торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала