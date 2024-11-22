Российский рынок акций на годовых минимумах

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Новостной фон не способствует покупкам. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,09% до 2568,6 п., индекс РТС потерял 1,54%, снизившись до 805,7 п. Давление в сегменте суверенного долга сохраняется, индекс RGBI опустился до недельных минимумов, потеряв за день 0,48%.Ослабление рубля продолжилось, несмотря на восстановление нефтяных котировок. К доллару США валютный курс достиг 101,33 рубля, к китайскому юаню – 13,92 рубля. Котировки Brent повысились на 1,17% до 74,35 долларов США за баррель.В лидерах роста на торгах в четверг оказались среди прочих Сургутнефтегаза (24,42 рубля, +2,9%) и Аэрофлота (59,7 рубля, +2,6%). В аутсайдерах – привилегированные акции Транснефти (1092 рубля, -4,5%) и акции ММК (33,43 рубля, -3,16%).Вечером в четверг появились новости об очередных антироссийских санкциях США. На этот раз под санкции попали десятки российских регистраторов ценных бумаг и некоторые банки, а под персональными санкциями оказались ключевые сотрудники Банка России.Остается неясным насколько новые санкции будут чувствительными для российской экономики, и будут ли затронуты операции параллельного импорта или резервы российских экспортеров вне периметра российских банков, накапливаемые экспортерами, о чем свидетельствовали низкие уровни продажи валюты экспортеров в последнее время. Так же пока неясно, как новые санкции отразятся на деятельности Газпромбанка, участвующем в операциях по обмену валюты для иностранных покупателей российского газа и нефти.Новые санкции совпали с новостями о том, что поставки российского газа заняли лидирующие позиции по объемам на европейском рынке в сентябре, заняв 23,7% процента на европейском газовом рынке, максимальную рыночную долю с мая 2022 года.Инвесторы негативно восприняли новость о том, что профильный комитет Госдумы во втором чтении одобрил повышение налоговой ставки до 40% на прибыли для Транснефти. Кроме того, внимание инвесторов привлекла также новость о финансовых проблемах Алросы: компания планирует значительно сократить издержки, снизить на 10% фонд оплаты труда и урезать другие затраты, пытаясь противостоять негативным экономическим тенденциям в отрасли.Из ожидающихся в пятницу событий внимания заслуживают заседания советов директоров Займера и Диасофт, на которых будут рассмотрены вопросы о промежуточных дивидендах. Кроме того, сегодня последний день для покупки акций ТКС под дивиденды за III квартал 2024 года в размере 92,5 рубля на одну акцию.
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Новостной фон не способствует покупкам. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,09% до 2568,6 п., индекс РТС потерял 1,54%, снизившись до 805,7 п. Давление в сегменте суверенного долга сохраняется, индекс RGBI опустился до недельных минимумов, потеряв за день 0,48%.
Ослабление рубля продолжилось, несмотря на восстановление нефтяных котировок. К доллару США валютный курс достиг 101,33 рубля, к китайскому юаню – 13,92 рубля. Котировки Brent повысились на 1,17% до 74,35 долларов США за баррель.
В лидерах роста на торгах в четверг оказались среди прочих Сургутнефтегаза (24,42 рубля, +2,9%) и Аэрофлота (59,7 рубля, +2,6%). В аутсайдерах – привилегированные акции Транснефти (1092 рубля, -4,5%) и акции ММК (33,43 рубля, -3,16%).
Вечером в четверг появились новости об очередных антироссийских санкциях США. На этот раз под санкции попали десятки российских регистраторов ценных бумаг и некоторые банки, а под персональными санкциями оказались ключевые сотрудники Банка России.
Остается неясным насколько новые санкции будут чувствительными для российской экономики, и будут ли затронуты операции параллельного импорта или резервы российских экспортеров вне периметра российских банков, накапливаемые экспортерами, о чем свидетельствовали низкие уровни продажи валюты экспортеров в последнее время. Так же пока неясно, как новые санкции отразятся на деятельности Газпромбанка, участвующем в операциях по обмену валюты для иностранных покупателей российского газа и нефти.
Новые санкции совпали с новостями о том, что поставки российского газа заняли лидирующие позиции по объемам на европейском рынке в сентябре, заняв 23,7% процента на европейском газовом рынке, максимальную рыночную долю с мая 2022 года.
Инвесторы негативно восприняли новость о том, что профильный комитет Госдумы во втором чтении одобрил повышение налоговой ставки до 40% на прибыли для Транснефти. Кроме того, внимание инвесторов привлекла также новость о финансовых проблемах Алросы: компания планирует значительно сократить издержки, снизить на 10% фонд оплаты труда и урезать другие затраты, пытаясь противостоять негативным экономическим тенденциям в отрасли.
Из ожидающихся в пятницу событий внимания заслуживают заседания советов директоров Займера и Диасофт, на которых будут рассмотрены вопросы о промежуточных дивидендах. Кроме того, сегодня последний день для покупки акций ТКС под дивиденды за III квартал 2024 года в размере 92,5 рубля на одну акцию.
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