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В кабмине Японии высказались о влиянии санкций США на "Сахалин-2"

В кабмине Японии высказались о влиянии санкций США на "Сахалин-2" - 22.11.2024, ПРАЙМ

В кабмине Японии высказались о влиянии санкций США на "Сахалин-2"

Новые санкции Соединенных Штатов не окажут влияния на проект "Сахалин-2", он представляет важность для энергобезопасности Японии, заявил на пресс-конференции... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T05:40+0300

2024-11-22T05:40+0300

2024-11-22T05:40+0300

энергетика

санкции против рф

газпромбанк

япония

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ТОКИО, 22 ноя - ПРАЙМ. Новые санкции Соединенных Штатов не окажут влияния на проект "Сахалин-2", он представляет важность для энергобезопасности Японии, заявил на пресс-конференции генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Нам известно об объявленных США санкциях против финансовых институтов, включая Газпромбанк. Согласно заявлению США, операции Газпромбанка по "Сахалин-2" и "Сахалин Энерджи" не подпадают под санкции. Таким образом, мы считаем, что на проект "Сахалин-2" влияния не будет. Проект "Сахалин-2" является важным с точки зрения энергетической безопасности Японии", - подчеркнул Хаяси.По его словам, Токио приложит все силы для того, чтобы не возникало помех для обеспечения стабильной поставки энергии в Японию.В четверг министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о новом пакете санкций против России, куда включены 118 физических и юридических лиц, в частности, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Кроме того, санкции введены в отношении первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, зампреда Банка России Ольги Поляковой, первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина, руководителя департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой, начальника департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной.

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санкции против рф, газпромбанк, япония