https://1prime.ru/20241122/sanktsii-853015627.html

Эксперт рассказал, как санкции США повлияют на Газпромбанк

Эксперт рассказал, как санкции США повлияют на Газпромбанк - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как санкции США повлияют на Газпромбанк

Санкции США в отношении Газпромбанка могут быть попыткой надавить на Венгрию, покупающую голубое топливо у "Газпрома", и на сам "Газпром", однако влияние этих... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T10:53+0300

2024-11-22T10:53+0300

2024-11-22T10:53+0300

экономика

сша

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/59/826755940_0:52:3459:1997_1920x0_80_0_0_c4e3dcea04301fe3497f371d32ba51a3.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Санкции США в отношении Газпромбанка могут быть попыткой надавить на Венгрию, покупающую голубое топливо у "Газпрома", и на сам "Газпром", однако влияние этих ограничительных мер может быть не таким сильным, как рассчитывают Штаты, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. "Введение правительством США санкций против Газпромбанка может, с одной стороны, являться попыткой надавить на Венгрию, покупающую голубое топливо у "Газпрома" и не намеревающуюся отказываться от него, с другой же – давлением на сам "Газпром", проводящий различные транзакции через Газпромбанк", - сказал он. "Впрочем, их влияние может оказаться не таким уж и сильным, как хотелось бы властям США, поскольку "Газпром" и Венгрия могут найти пути обхода санкций для продолжения расчетов за природный газ. В любом случае действия правительства США не сыграют ему на руку", - добавил эксперт. В середине октября в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и "Газпром" обсуждают сделку на 2025 год о дополнительных закупках Будапештом газа при сохранении конкурентной цены - для увеличения объемов импортируемого топлива планируется задействовать весь потенциал "Турецкого потока". На фоне вчерашних санкций в отношении Газпромбанка венгерское министерство иностранных дел и внешней торговли заявило агентству, что страна изучает последствия санкций США против Газпромбанка, по необходимости консультируется с российским поставщиком энергоносителей и обеспечит в будущем энергоснабжение страны независимо от попыток внешнего давления. Согласно расчетам РИА Новости, Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, ее доля достигла 23,7%. Так, в сентябре европейские компании приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее. При этом примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% - на трубопроводный.

https://1prime.ru/20241122/gazprombank--853012152.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, газпромбанк