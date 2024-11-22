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В Турции заявили о продолжении давление США на банки из-за операций с РФ

В Турции заявили о продолжении давление США на банки из-за операций с РФ - 22.11.2024, ПРАЙМ

В Турции заявили о продолжении давление США на банки из-за операций с РФ

Соединенные Штаты продолжают оказывать санкционное давление на турецкие банки из-за денежных операций с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T12:06+0300

2024-11-22T12:06+0300

2024-11-22T12:06+0300

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АНКАРА, 22 ноя – ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжают оказывать санкционное давление на турецкие банки из-за денежных операций с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал источник на финансовом рынке страны.Отмечается, что финансовые организации регулярно получают жалобы от турецких экспортеров."Да, сохраняется в полной мере", - сообщил собеседник издания в ответ на вопрос о наличии санкционного давления Штатов на банки Турции.Кроме того, уточняется, что Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", а также анализирует влияние государства на энергетический рынок. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.

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россия, турция, сша, санкции против рф