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Сбербанк предложил установить норматив по доле дропов среди клиентов

Сбербанк предложил установить норматив по доле дропов среди клиентов - 22.11.2024, ПРАЙМ

Сбербанк предложил установить норматив по доле дропов среди клиентов

Необходимо установить обязательный норматив по доле дропов среди клиентов банков - это станет стимулом для кредитных организаций заниматься вопросами борьбы с... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T07:45+0300

2024-11-22T07:45+0300

2024-11-22T07:45+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Необходимо установить обязательный норматив по доле дропов среди клиентов банков - это станет стимулом для кредитных организаций заниматься вопросами борьбы с дропперством, рассказал РИА Новости в кулуарах межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте" директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Сбербанк несколько лет назад принял стратегию "Антидроп" по противодействию использования дропперов - лиц, которые передают мошенникам свои банковские карты или предоставляют к ним доступ, помогая выводить похищенные деньги - в схемах мошенничества. Благодаря этой работе за последние пару лет число дропперов с картами "Сбера" сократилось почти в пять раз. "Это значит, что наши карты становится все менее экономически целесообразно использовать для вывода похищенных у людей денег", - сообщил Велигодский. "Однако, как только мы стали "закручивать гайки", дропы начали мигрировать в другие банки, которые не уделяют должное внимание вопросу борьбы с ними. Поэтому мы считаем, что нужно установить обязательный норматив по доле дропов среди клиентов банков. Это будет хороший стимул для банков заниматься вопросами борьбы с дропперством", - сказал он. Для эффективной борьбы с дропперством Велигодский привел в пример опыт Белоруссии, где ввели уголовную ответственность за эту деятельность. "Минимальное наказание - это штраф, а максимальное - 10 лет лишения свободы. И у них проблема с дропперством решена, там ее нет", - отметил он. Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах форума по кибербезопасности SOC Forum 2024 сообщал, что благодаря отработанному механизму взаимодействия с правоохранительными и судебными органами, а также с другими банками "Сберу" с начала года удалось вернуть россиянам более 1 миллиарда рублей со счетов дропперов. По его словам, сейчас большинство дропперов в России - граждане до 24 лет, при этом "Сбер" фиксирует дальнейшее вовлечение в дропперство молодых людей, интересующихся легкими заработками. В МВД РФ в начале сентября сообщили, что в правительство направлен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дропперство. В июне член СПЧ РФ Элина Сидоренко говорила, что число дропперов в России, по разным данным, может составлять до 2 миллионов человек. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме во вторник, подчеркнула важность усиления ответственности за дропперство.

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банки, финансы, рф, москва, белоруссия, эльвира набиуллина, сбербанк, мвд, банк россия