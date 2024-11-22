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На Западе заявили о намерении выкупить "Северный поток — 2" - 22.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе заявили о намерении выкупить "Северный поток — 2"
На Западе заявили о намерении выкупить "Северный поток — 2" - 22.11.2024, ПРАЙМ
На Западе заявили о намерении выкупить "Северный поток — 2"
Стивен Линч, бизнесмен из Соединенных Штатов, заявил о намерении выкупить "Северный поток — 2" в том случае, если он будет выставлен на аукцион. Об этом... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:35+0300
2024-11-22T09:40+0300
россия
сша
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стивен Линч, бизнесмен из Соединенных Штатов, заявил о намерении выкупить "Северный поток — 2" в том случае, если он будет выставлен на аукцион. Об этом сообщает издание Wall Street Journal."Стивен Линч два десятилетия занимался бизнесом в Москве, а теперь хочет купить газопровод, идущий из России в Германию. Он утверждал американским чиновникам и законодателям, что владение газопроводом Соединенными Штатами обеспечит рычаги влияния на мирные переговоры с Россией о прекращении боевых действий на Украине и послужит долгосрочным интересам США", — сообщается в статье.Более того, как указывают авторы статьи, Линч попросил у правительства США лицензию, которая позволит ему принимать участие в торгах за владение объектом. Линч также высказал мнение, что после урегулирования украинского конфликта Россия и ее бывшие европейские клиенты захотят вновь запустить этот газопровод, кем не был бы его владельцем в будущем.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".
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россия, сша, северный поток-2
РОССИЯ, США, Северный поток-2
09:35 22.11.2024 (обновлено: 09:40 22.11.2024)
 
На Западе заявили о намерении выкупить "Северный поток — 2"

WSJ: бизнесмен из США Линч захотел приобрести "Северный поток — 2"

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стивен Линч, бизнесмен из Соединенных Штатов, заявил о намерении выкупить "Северный поток — 2" в том случае, если он будет выставлен на аукцион. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.
"Стивен Линч два десятилетия занимался бизнесом в Москве, а теперь хочет купить газопровод, идущий из России в Германию. Он утверждал американским чиновникам и законодателям, что владение газопроводом Соединенными Штатами обеспечит рычаги влияния на мирные переговоры с Россией о прекращении боевых действий на Украине и послужит долгосрочным интересам США", — сообщается в статье.
Более того, как указывают авторы статьи, Линч попросил у правительства США лицензию, которая позволит ему принимать участие в торгах за владение объектом.
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Линч также высказал мнение, что после урегулирования украинского конфликта Россия и ее бывшие европейские клиенты захотят вновь запустить этот газопровод, кем не был бы его владельцем в будущем.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".
 
РОССИЯСШАСеверный поток-2
 
 
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