https://1prime.ru/20241122/severnyy-potok-853023187.html

Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2"

Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2" - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2"

Юридическая вероятность проведения аукциона по газопроводу "Северный поток 2" достаточно высока, сообщил в беседе с агентством РИА Новости генеральный директор... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T14:39+0300

2024-11-22T14:39+0300

2024-11-22T14:39+0300

россия

сша

северный поток-2

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Юридическая вероятность проведения аукциона по газопроводу "Северный поток 2" достаточно высока, сообщил в беседе с агентством РИА Новости генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. В то же время юрист сообщил, что существует несколько значительных препятствий организации такого аукциона. Он упомянул три таких препятствия.Во-первых, пояснил Адамс, санкционный режим может ограничить круг потенциальных покупателей. Во-вторых, техническое состояние газопровода после известных событий требует серьезной оценки. Наконец, в-третьих, необходимо получить специальные разрешения от регулирующих органов разных стран.Ранее издание Wall Street Journal писало, что американский бизнесмен Стивен Линч заявил о намерении выкупить "Северный поток — 2" в том случае, если он будет выставлен на аукцион. Согласно материалу газеты, предприниматель уже направил запрос в правительство США о предоставлении ему лицензии, которая позволит ему принимать участие в торгах за владение объектом.

https://1prime.ru/20241122/severnyy-potok-853013417.html

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россия, сша, северный поток-2