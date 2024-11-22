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Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2" - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2"
Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2" - 22.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2"
Юридическая вероятность проведения аукциона по газопроводу "Северный поток 2" достаточно высока, сообщил в беседе с агентством РИА Новости генеральный директор... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:39+0300
2024-11-22T14:39+0300
россия
сша
северный поток-2
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Юридическая вероятность проведения аукциона по газопроводу "Северный поток 2" достаточно высока, сообщил в беседе с агентством РИА Новости генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. В то же время юрист сообщил, что существует несколько значительных препятствий организации такого аукциона. Он упомянул три таких препятствия.Во-первых, пояснил Адамс, санкционный режим может ограничить круг потенциальных покупателей. Во-вторых, техническое состояние газопровода после известных событий требует серьезной оценки. Наконец, в-третьих, необходимо получить специальные разрешения от регулирующих органов разных стран.Ранее издание Wall Street Journal писало, что американский бизнесмен Стивен Линч заявил о намерении выкупить "Северный поток — 2" в том случае, если он будет выставлен на аукцион. Согласно материалу газеты, предприниматель уже направил запрос в правительство США о предоставлении ему лицензии, которая позволит ему принимать участие в торгах за владение объектом.
https://1prime.ru/20241122/severnyy-potok-853013417.html
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россия, сша, северный поток-2
РОССИЯ, США, Северный поток-2
14:39 22.11.2024
 
Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2"

Юрист Адамс: юридическая вероятность аукциона по "Северному потоку 2" высока

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Юридическая вероятность проведения аукциона по газопроводу "Северный поток 2" достаточно высока, сообщил в беседе с агентством РИА Новости генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
В то же время юрист сообщил, что существует несколько значительных препятствий организации такого аукциона. Он упомянул три таких препятствия.
Во-первых, пояснил Адамс, санкционный режим может ограничить круг потенциальных покупателей. Во-вторых, техническое состояние газопровода после известных событий требует серьезной оценки. Наконец, в-третьих, необходимо получить специальные разрешения от регулирующих органов разных стран.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что американский бизнесмен Стивен Линч заявил о намерении выкупить "Северный поток — 2" в том случае, если он будет выставлен на аукцион. Согласно материалу газеты, предприниматель уже направил запрос в правительство США о предоставлении ему лицензии, которая позволит ему принимать участие в торгах за владение объектом.
ЧП на Северных потоках
На Западе заявили о намерении выкупить "Северный поток — 2"
09:35
 
РОССИЯСШАСеверный поток-2
 
 
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