https://1prime.ru/20241122/severnyy-potok-853023187.html
Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2"
Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2" - 22.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2"
Юридическая вероятность проведения аукциона по газопроводу "Северный поток 2" достаточно высока, сообщил в беседе с агентством РИА Новости генеральный директор... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:39+0300
2024-11-22T14:39+0300
2024-11-22T14:39+0300
россия
сша
северный поток-2
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Юридическая вероятность проведения аукциона по газопроводу "Северный поток 2" достаточно высока, сообщил в беседе с агентством РИА Новости генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. В то же время юрист сообщил, что существует несколько значительных препятствий организации такого аукциона. Он упомянул три таких препятствия.Во-первых, пояснил Адамс, санкционный режим может ограничить круг потенциальных покупателей. Во-вторых, техническое состояние газопровода после известных событий требует серьезной оценки. Наконец, в-третьих, необходимо получить специальные разрешения от регулирующих органов разных стран.Ранее издание Wall Street Journal писало, что американский бизнесмен Стивен Линч заявил о намерении выкупить "Северный поток — 2" в том случае, если он будет выставлен на аукцион. Согласно материалу газеты, предприниматель уже направил запрос в правительство США о предоставлении ему лицензии, которая позволит ему принимать участие в торгах за владение объектом.
https://1prime.ru/20241122/severnyy-potok-853013417.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, северный поток-2
РОССИЯ, США, Северный поток-2
Эксперт оценил вероятность аукциона по "Северному потоку 2"
Юрист Адамс: юридическая вероятность аукциона по "Северному потоку 2" высока
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Юридическая вероятность проведения аукциона по газопроводу "Северный поток 2" достаточно высока, сообщил в беседе с агентством РИА Новости генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
В то же время юрист сообщил, что существует несколько значительных препятствий организации такого аукциона. Он упомянул три таких препятствия.
Во-первых, пояснил Адамс, санкционный режим может ограничить круг потенциальных покупателей. Во-вторых, техническое состояние газопровода после известных событий требует серьезной оценки. Наконец, в-третьих, необходимо получить специальные разрешения от регулирующих органов разных стран.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что американский бизнесмен Стивен Линч заявил о намерении выкупить "Северный поток — 2" в том случае, если он будет выставлен на аукцион. Согласно материалу газеты, предприниматель уже направил запрос в правительство США о предоставлении ему лицензии, которая позволит ему принимать участие в торгах за владение объектом.
На Западе заявили о намерении выкупить "Северный поток — 2"