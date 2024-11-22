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Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ

Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ - 22.11.2024, ПРАЙМ

Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ

Санкции Вашингтона против Газпромбанка создадут трудности для ряда европейских стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T16:18+0300

2024-11-22T16:18+0300

2024-11-22T16:18+0300

энергетика

россия

венгрия

газ

петер сийярто

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Санкции Вашингтона против Газпромбанка создадут трудности для ряда европейских стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это решение может точно создать некоторые трудности для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Здесь мы вместе обсуждаем, как их преодолеть", - отметил министр в рамках Стамбульского энергетического форума.По его словам, он также обсудил этот вопрос с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества в энергетическом секторе между Венгрией и Россией отвечает интересам обеих стран.В четверг Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые также затронули Газпромбанк и его зарубежные филиалы, а также другие российские банки.

https://1prime.ru/20241122/vengriya-853026002.html

венгрия

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россия, венгрия, газ, петер сийярто