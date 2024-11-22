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Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ
Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ - 22.11.2024, ПРАЙМ
Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ
Санкции Вашингтона против Газпромбанка создадут трудности для ряда европейских стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T16:18+0300
2024-11-22T16:18+0300
2024-11-22T16:18+0300
энергетика
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венгрия
газ
петер сийярто
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Санкции Вашингтона против Газпромбанка создадут трудности для ряда европейских стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это решение может точно создать некоторые трудности для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Здесь мы вместе обсуждаем, как их преодолеть", - отметил министр в рамках Стамбульского энергетического форума.По его словам, он также обсудил этот вопрос с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества в энергетическом секторе между Венгрией и Россией отвечает интересам обеих стран.В четверг Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые также затронули Газпромбанк и его зарубежные филиалы, а также другие российские банки.
https://1prime.ru/20241122/vengriya-853026002.html
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россия, венгрия, газ, петер сийярто
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газ, Петер Сийярто
Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ
Сийярто: санкции против ГПБ создадут трудности для стран Восточной Европы
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Санкции Вашингтона против Газпромбанка создадут трудности для ряда европейских стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Это решение может точно создать некоторые трудности для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Здесь мы вместе обсуждаем, как их преодолеть", - отметил министр в рамках Стамбульского энергетического форума.
По его словам, он также обсудил этот вопрос с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества в энергетическом секторе между Венгрией и Россией отвечает интересам обеих стран.
В четверг Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые также затронули Газпромбанк и его зарубежные филиалы, а также другие российские банки.
Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто