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Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ
Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ - 22.11.2024, ПРАЙМ
Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ
Санкции Вашингтона против Газпромбанка создадут трудности для ряда европейских стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T16:18+0300
2024-11-22T16:18+0300
энергетика
россия
венгрия
газ
петер сийярто
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Санкции Вашингтона против Газпромбанка создадут трудности для ряда европейских стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это решение может точно создать некоторые трудности для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Здесь мы вместе обсуждаем, как их преодолеть", - отметил министр в рамках Стамбульского энергетического форума.По его словам, он также обсудил этот вопрос с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества в энергетическом секторе между Венгрией и Россией отвечает интересам обеих стран.В четверг Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые также затронули Газпромбанк и его зарубежные филиалы, а также другие российские банки.
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россия, венгрия, газ, петер сийярто
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газ, Петер Сийярто
16:18 22.11.2024
 
Сийярто предупредил об угрозе для стран Европы из-за санкций против ГПБ

Сийярто: санкции против ГПБ создадут трудности для стран Восточной Европы

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Санкции Вашингтона против Газпромбанка создадут трудности для ряда европейских стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Это решение может точно создать некоторые трудности для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Здесь мы вместе обсуждаем, как их преодолеть", - отметил министр в рамках Стамбульского энергетического форума.
По его словам, он также обсудил этот вопрос с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества в энергетическом секторе между Венгрией и Россией отвечает интересам обеих стран.
В четверг Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые также затронули Газпромбанк и его зарубежные филиалы, а также другие российские банки.
2-я Минская международная конференция по евразийской безопасности - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто
15:48
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯГазПетер Сийярто
 
 
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