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Сийярто обвинил США в намерении поставить под угрозу энергоснабжение Европы

Сийярто обвинил США в намерении поставить под угрозу энергоснабжение Европы - 22.11.2024, ПРАЙМ

Сийярто обвинил США в намерении поставить под угрозу энергоснабжение Европы

Внесение Газпромбанка в санкционный список США представляет собой преднамеренную попытку поставить под угрозу энергоснабжение стран Европы. Об этом заявил глава | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T12:57+0300

2024-11-22T12:57+0300

2024-11-22T12:57+0300

политика

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Внесение Газпромбанка в санкционный список США представляет собой преднамеренную попытку поставить под угрозу энергоснабжение стран Европы. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Внесение Газпромбанка в санкционный список - это решение, которым умышленно хотят поставить некоторые страны Центральной Европы в затруднительное положение, намеренно хотят поставить под угрозу безопасность энергоснабжения некоторых стран Центральной Европы", - отметил министр в социальных сетях.Сийярто подчеркнул, что кабмин Венгрии обеспечит энергоснабжение страны, вопреки давлению извне.В четверг Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях, которые включают в себя 118 физических и юридических лиц, в том числе Газпромбанк и его шесть зарубежных филиалов, а также ряд других российских банков.

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