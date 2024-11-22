Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто обвинил США в намерении поставить под угрозу энергоснабжение Европы - 22.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241122/siyyarto-853019702.html
Сийярто обвинил США в намерении поставить под угрозу энергоснабжение Европы
Сийярто обвинил США в намерении поставить под угрозу энергоснабжение Европы - 22.11.2024, ПРАЙМ
Сийярто обвинил США в намерении поставить под угрозу энергоснабжение Европы
Внесение Газпромбанка в санкционный список США представляет собой преднамеренную попытку поставить под угрозу энергоснабжение стран Европы. Об этом заявил глава | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:57+0300
2024-11-22T12:57+0300
политика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4d24518b14d8f7afdc04eb1035bdce3.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Внесение Газпромбанка в санкционный список США представляет собой преднамеренную попытку поставить под угрозу энергоснабжение стран Европы. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Внесение Газпромбанка в санкционный список - это решение, которым умышленно хотят поставить некоторые страны Центральной Европы в затруднительное положение, намеренно хотят поставить под угрозу безопасность энергоснабжения некоторых стран Центральной Европы", - отметил министр в социальных сетях.Сийярто подчеркнул, что кабмин Венгрии обеспечит энергоснабжение страны, вопреки давлению извне.В четверг Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях, которые включают в себя 118 физических и юридических лиц, в том числе Газпромбанк и его шесть зарубежных филиалов, а также ряд других российских банков.
https://1prime.ru/20241122/sanktsii-853015627.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_edef4c6bb22823c651270dbe1cc56862.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша
Политика, США
12:57 22.11.2024
 
Сийярто обвинил США в намерении поставить под угрозу энергоснабжение Европы

Сийярто: санкции против "Газпромбанка" ставят под угрозу энергоснабжение Европы

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Внесение Газпромбанка в санкционный список США представляет собой преднамеренную попытку поставить под угрозу энергоснабжение стран Европы. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Внесение Газпромбанка в санкционный список - это решение, которым умышленно хотят поставить некоторые страны Центральной Европы в затруднительное положение, намеренно хотят поставить под угрозу безопасность энергоснабжения некоторых стран Центральной Европы", - отметил министр в социальных сетях.
Сийярто подчеркнул, что кабмин Венгрии обеспечит энергоснабжение страны, вопреки давлению извне.
В четверг Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях, которые включают в себя 118 физических и юридических лиц, в том числе Газпромбанк и его шесть зарубежных филиалов, а также ряд других российских банков.
Логотип Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Эксперт рассказал, как санкции США повлияют на Газпромбанк
10:53
 
ПолитикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала