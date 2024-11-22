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ФАС сочла рассылку Совкомбанка жителю Урала "информационным насилием"
ФАС сочла рассылку Совкомбанка жителю Урала "информационным насилием" - 22.11.2024, ПРАЙМ
ФАС сочла рассылку Совкомбанка жителю Урала "информационным насилием"
Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сочло рекламную рассылку Совкомбанка местному жителю без его согласия "формой информационного... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:06+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – ПРАЙМ. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сочло рекламную рассылку Совкомбанка местному жителю без его согласия "формой информационного насилия", теперь кредитной организации грозит штраф, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу. Житель Свердловской области на протяжении нескольких лет обращается в антимонопольный орган с жалобой на рассылку банка. Ранее он отозвал свое согласие на получение рекламы от кредитной организации, однако такая информация продолжила поступать ему на электронную почту. Гражданин опять обратился в УФАС по региону, сообщили в службе. "Свердловское УФАС России придерживается позиции, что распространение рекламы против воли абонента является формой его информационного насилия. ПАО "Совкомбанк" не представило доказательств, что получило согласие гражданина на рассылку. Комиссия Свердловского УФАС признала нарушение. В отношении банка будет возбуждено дело об административном правонарушении. Банку грозит административная ответственность от 300 000 до 1 000 000 рублей", – говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что закон запрещает распространять рекламу через смс, звонки и электронные рассылки без предварительного согласия. Ранее Свердловское УФАС России уже оштрафовало Совкомбанк за распространение спама, указывается также в сообщении.
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РОССИЯ, ФАС РФ, Совкомбанк
ФАС сочла рассылку Совкомбанка жителю Урала "информационным насилием"
Управление ФАС сочло рассылку Совкомбанка жителю Урала информационным насилием
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – ПРАЙМ. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сочло рекламную рассылку Совкомбанка местному жителю без его согласия "формой информационного насилия", теперь кредитной организации грозит штраф, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.
Житель Свердловской области на протяжении нескольких лет обращается в антимонопольный орган с жалобой на рассылку банка. Ранее он отозвал свое согласие на получение рекламы от кредитной организации, однако такая информация продолжила поступать ему на электронную почту. Гражданин опять обратился в УФАС по региону, сообщили в службе.
"Свердловское УФАС России придерживается позиции, что распространение рекламы против воли абонента является формой его информационного насилия. ПАО "Совкомбанк" не представило доказательств, что получило согласие гражданина на рассылку. Комиссия Свердловского УФАС признала нарушение. В отношении банка будет возбуждено дело об административном правонарушении. Банку грозит административная ответственность от 300 000 до 1 000 000 рублей", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что закон запрещает распространять рекламу через смс, звонки и электронные рассылки без предварительного согласия.
Ранее Свердловское УФАС России уже оштрафовало Совкомбанк за распространение спама, указывается также в сообщении.
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