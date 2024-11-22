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Рейс из Москвы в Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана

Рейс из Москвы в Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана - 22.11.2024, ПРАЙМ

Рейс из Москвы в Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана

Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в узбекский Наманган в пятницу утром вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщили РИА... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T07:04+0300

2024-11-22T07:04+0300

2024-11-22T07:04+0300

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ТАШКЕНТ, 22 ноя - ПРАЙМ. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в узбекский Наманган в пятницу утром вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана. "Рейс U62611 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Наманган вынужденно сел в Ташкенте. Экипаж принял такое решение из-за густого тумана и нулевой видимости на полосе в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства. Посадка самолета прошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер ожидает улучшения погоды, чтобы вылететь в Наманган.

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