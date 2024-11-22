Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Москвы в Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана - 22.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241122/tashkent-853010503.html
Рейс из Москвы в Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана
Рейс из Москвы в Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана - 22.11.2024, ПРАЙМ
Рейс из Москвы в Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана
Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в узбекский Наманган в пятницу утром вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщили РИА... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T07:04+0300
2024-11-22T07:04+0300
бизнес
москва
ташкент
узбекистан
уральские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853010503.jpg?1732248275
ТАШКЕНТ, 22 ноя - ПРАЙМ. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в узбекский Наманган в пятницу утром вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана. "Рейс U62611 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Наманган вынужденно сел в Ташкенте. Экипаж принял такое решение из-за густого тумана и нулевой видимости на полосе в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства. Посадка самолета прошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер ожидает улучшения погоды, чтобы вылететь в Наманган.
москва
ташкент
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, ташкент, узбекистан, уральские авиалинии
Бизнес, МОСКВА, Ташкент, УЗБЕКИСТАН, Уральские авиалинии
07:04 22.11.2024
 
Рейс из Москвы в Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана

Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 22 ноя - ПРАЙМ. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в узбекский Наманган в пятницу утром вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана.
"Рейс U62611 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Наманган вынужденно сел в Ташкенте. Экипаж принял такое решение из-за густого тумана и нулевой видимости на полосе в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства.
Посадка самолета прошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер ожидает улучшения погоды, чтобы вылететь в Наманган.
 
БизнесМОСКВАТашкентУЗБЕКИСТАНУральские авиалинии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала