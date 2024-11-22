https://1prime.ru/20241122/torgi-853018237.html

Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже

Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже - 22.11.2024, ПРАЙМ

Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже

Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans на Лондонской фондовой бирже (LSE)... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T12:20+0300

2024-11-22T12:20+0300

2024-11-22T12:20+0300

экономика

торги

globaltrans

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans на Лондонской фондовой бирже (LSE) прекращены с 22 ноября 2024 года, сообщила компания. "Globaltrans Investment PLC … уведомляет, что листинг всех глобальных депозитарных расписок типа Regulation S и всех глобальных депозитарных расписок типа Rule 144A, удостоверяющих права на акции компании и имеющих номинальную стоимость 0,10 доллара за одну ГДР, с сегодняшнего дня прекращается в стандартном сегменте официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), и прекращается допуск ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE)", - говорится в сообщении. Компания напоминает, что с 22 октября 2024 года ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг и допущены к торгам на международной бирже Астаны (AIX). Globaltrans осенью 2024 года сообщил о решении выйти на AIX и делистинге с LSE, Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупала их по цене 520 рублей за бумагу. Торги ГДР компании на российских биржах прекращены в октябре 2024 года.

https://1prime.ru/20241107/globaltrans-852657224.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, globaltrans