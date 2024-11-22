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Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже
Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже - 22.11.2024, ПРАЙМ
Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже
Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans на Лондонской фондовой бирже (LSE)... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T12:20+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans на Лондонской фондовой бирже (LSE) прекращены с 22 ноября 2024 года, сообщила компания. "Globaltrans Investment PLC … уведомляет, что листинг всех глобальных депозитарных расписок типа Regulation S и всех глобальных депозитарных расписок типа Rule 144A, удостоверяющих права на акции компании и имеющих номинальную стоимость 0,10 доллара за одну ГДР, с сегодняшнего дня прекращается в стандартном сегменте официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), и прекращается допуск ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE)", - говорится в сообщении. Компания напоминает, что с 22 октября 2024 года ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг и допущены к торгам на международной бирже Астаны (AIX). Globaltrans осенью 2024 года сообщил о решении выйти на AIX и делистинге с LSE, Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупала их по цене 520 рублей за бумагу. Торги ГДР компании на российских биржах прекращены в октябре 2024 года.
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торги, globaltrans
Экономика, Торги, Globaltrans
Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже
Оператор Globaltrans прекратил торги ГДР на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans на Лондонской фондовой бирже (LSE) прекращены с 22 ноября 2024 года, сообщила компания.
"Globaltrans Investment PLC … уведомляет, что листинг всех глобальных депозитарных расписок типа Regulation S и всех глобальных депозитарных расписок типа Rule 144A, удостоверяющих права на акции компании и имеющих номинальную стоимость 0,10 доллара за одну ГДР, с сегодняшнего дня прекращается в стандартном сегменте официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), и прекращается допуск ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE)", - говорится в сообщении.
Компания напоминает, что с 22 октября 2024 года ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг и допущены к торгам на международной бирже Астаны (AIX).
Globaltrans осенью 2024 года сообщил о решении выйти на AIX и делистинге с LSE, Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупала их по цене 520 рублей за бумагу. Торги ГДР компании на российских биржах прекращены в октябре 2024 года.
Globaltrans выкупил у держателей ГДР в депозитариях России 14% капитала