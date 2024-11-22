https://1prime.ru/20241122/tramp-853008923.html

Трамп номинировал экс-генпрокурора Флориды на пост главы минюста

Трамп номинировал экс-генпрокурора Флориды на пост главы минюста - 22.11.2024, ПРАЙМ

Трамп номинировал экс-генпрокурора Флориды на пост главы минюста

Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть бывшего генерального прокурора штата Флорида Пэм Бонди... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T05:26+0300

2024-11-22T05:26+0300

2024-11-22T05:26+0300

выборы в сша

сша

минюст сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть бывшего генерального прокурора штата Флорида Пэм Бонди возглавить министерство юстиции страны вместо конгрессмена Мэтта Гетца, который взял самоотвод. "Я с гордостью сообщаю, что бывшая генпрокурор великого штата Флорида Пэм Бонди будет нашим следующим генпрокурором", - указывается в заявлении Трампа, которое опубликовано в его соцсети Truth Social. Глава минюста США по должности является также генеральным прокурором страны. Трамп до этого номинировал на пост генпрокурора конгрессмена Гетца, однако тот объявил о снятии своей кандидатуры. Он заявил, что его возможное утверждение стало бы отвлекающим фактором для подготовки новой администрации Трампа. Гетц также указал, что новая администрация не располагает необходимым временем на длительные разногласия в Вашингтоне, а минюст должен быть полностью готов к работе с первого дня срока осуществления Трампом своих полномочий. В отношении Гетца проводил расследование комитет по этике палаты представителей конгресса США, заявляя, что законодатель мог якобы платить за секс.

https://1prime.ru/20241121/tramp-852991255.html

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