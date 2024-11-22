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Генсек НАТО намерен обсудить с Трампом мирные переговоры по Украине

Генсек НАТО намерен обсудить с Трампом мирные переговоры по Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО намерен обсудить с Трампом мирные переговоры по Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте планирует встретиться с фаворитом президентских выборов в США Дональдом Трампом и обсудить с ним... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T09:23+0300

2024-11-22T09:23+0300

2024-11-22T09:23+0300

россия

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нато

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте планирует встретиться с фаворитом президентских выборов в США Дональдом Трампом и обсудить с ним мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники.В то же время отмечается, что Рютте намерен призвать новоизбранного американского президента не уступать российской стороне в конфликте. "Рютте, как ожидается, скоро поедет в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине, которые, как сказал Трамп, он хочет провести", - говорится в статье.Кроме того, издание отмечает, что, вероятно, генсек НАТО укажет Трампу на то, что заключение мира, который не предполагает под собой уступки для России и обеспечит Украину надежными гарантиями безопасности, находится в его же интересах, а также в интересах Евросоюза.Более того, по словам одного из собеседников газеты, Рютте будет советовать победителю американских выборов разрешить конфликт на Украине таким образом, чтобы это не сказалось на его президентском сроке.Дональд Трамп неоднократно упоминал, что в случае своего переизбрания на пост американского президента он урегулирует украинский конфликт на сутки, а украинского лидера Владимира Зеленского называл "торгашом", который просит все больше и больше оружия. В свою очередь, российский президент Владимир Путин говорил, что конфликт России с Украиной слишком сложный, чтобы разрешить его всего за 24 часа.

https://1prime.ru/20241122/tramp-853008923.html

сша

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россия, сша, украина, нато, марк рютте