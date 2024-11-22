https://1prime.ru/20241122/tramp-853015208.html

Трамп поговорил с лидерами Европы о Путине и "плане победы" Зеленского

Трамп поговорил с лидерами Европы о Путине и "плане победы" Зеленского - 22.11.2024, ПРАЙМ

Трамп поговорил с лидерами Европы о Путине и "плане победы" Зеленского

Фаворит президентской гонки в США, республиканец Дональд Трамп обсудил с некоторыми европейскими лидерами украинский конфликт, а также спросил их мнение о... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T10:40+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки в США, республиканец Дональд Трамп обсудил с некоторыми европейскими лидерами украинский конфликт, а также спросил их мнение о российском президенте Владимире Путине и так называемом "плане победы" Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на немецкого высокопоставленного чиновника.Газета пишет, что со дня проведения президентских выборов в Соединенных Штатах европейские лидеры общались с новоизбранным главой Белого дома. Отмечается, что в ходе разговора с ними Трамп не выдвигал никаких требований, он лишь задавал вопросы по Украине."Что Вы думаете о плане победы Зеленского? Что Вы думаете о Путине?", - приводит издание вопросы, которые победитель американских выборов задал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время их телефонного разговора 10 ноября. Газета также уточняет, что подобное обсуждение состоялось между Трампом и лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Европы. Дональд Трамп неоднократно упоминал, что в случае своего переизбрания на пост американского президента он урегулирует украинский конфликт на сутки, а украинского лидера Владимира Зеленского называл "торгашом", который просит все больше и больше оружия. В свою очередь, российский президент Владимир Путин говорил, что конфликт России с Украиной слишком сложный, чтобы разрешить его всего за 24 часа.

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