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Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 2,3%
Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 2,3% - 22.11.2024, ПРАЙМ
Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 2,3%
Потребительские цены в Японии по итогам октября выросли на 2,3% в годовом выражении после увеличения на 2,5% месяцем ранее, говорится в сообщении... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T07:35+0300
2024-11-22T07:35+0300
2024-11-22T07:35+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам октября выросли на 2,3% в годовом выражении после увеличения на 2,5% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В октябре потребительские цены снизились на 0,6% после снижения на 0,3% в сентябре.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,3% (на 2,4% месяцем ранее). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на 2,2%. В октябре базовые потребительские цены увеличились на 0,6% после снижения в сентябре на 0,4%.
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мировая экономика, москва, япония
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ЯПОНИЯ
Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 2,3%
Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 2,3% в годовом выражении
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам октября выросли на 2,3% в годовом выражении после увеличения на 2,5% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В октябре потребительские цены снизились на 0,6% после снижения на 0,3% в сентябре.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,3% (на 2,4% месяцем ранее). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на 2,2%. В октябре базовые потребительские цены увеличились на 0,6% после снижения в сентябре на 0,4%.