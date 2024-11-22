https://1prime.ru/20241122/tsfa--853029021.html

В ЦБ подсчитали рост стоимости действующих выпусков ЦФА

В ЦБ подсчитали рост стоимости действующих выпусков ЦФА - 22.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ подсчитали рост стоимости действующих выпусков ЦФА

Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, в третьем квартале... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T17:22+0300

2024-11-22T17:22+0300

2024-11-22T17:22+0300

банк россии

россия

цфа

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, в третьем квартале 2024 года выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим кварталом - до 272,9 миллиарда рублей, их количество - в полтора раза, до 577 штук, свидетельствуют данные Банка России. Стоимость сделок, заключенных в информационных системах, за отчетный квартал выросла почти в два раза и составила 249,3 миллиарда рублей, в том числе 220,2 миллиарда рублей пришлось на приобретение при выпуске активов и 29,1 миллиарда рублей - на продажу активов. Количество зарегистрированных пользователей информационных систем в третьем квартале увеличилось до 241,1 тысячи (против 196 тысяч на конец второго квартала), в том числе 240,6 тысячи физлиц и 481 юрлицо. Количество активных пользователей информационных систем выросло до 34,1 тысячи (против 28,9 тысячи на конец второго квартала), в том числе 33,9 тысячи физлиц и 176 юрлиц. Количество обладателей ЦФА и иных цифровых прав в третьем квартале выросло до 98,5 тысячи с 89 тысяч на конец второго квартала. Операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ОИС), могут быть российские юридические лица, включенные в соответствующий реестр. В настоящий момент в реестр внесено 11 операторов информационных систем.

https://1prime.ru/20241121/sanktsii-853001096.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цфа