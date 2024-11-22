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В ЦБ подсчитали рост стоимости действующих выпусков ЦФА - 22.11.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ подсчитали рост стоимости действующих выпусков ЦФА
В ЦБ подсчитали рост стоимости действующих выпусков ЦФА - 22.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ подсчитали рост стоимости действующих выпусков ЦФА
Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, в третьем квартале... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T17:22+0300
2024-11-22T17:22+0300
банк россии
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цфа
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, в третьем квартале 2024 года выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим кварталом - до 272,9 миллиарда рублей, их количество - в полтора раза, до 577 штук, свидетельствуют данные Банка России. Стоимость сделок, заключенных в информационных системах, за отчетный квартал выросла почти в два раза и составила 249,3 миллиарда рублей, в том числе 220,2 миллиарда рублей пришлось на приобретение при выпуске активов и 29,1 миллиарда рублей - на продажу активов. Количество зарегистрированных пользователей информационных систем в третьем квартале увеличилось до 241,1 тысячи (против 196 тысяч на конец второго квартала), в том числе 240,6 тысячи физлиц и 481 юрлицо. Количество активных пользователей информационных систем выросло до 34,1 тысячи (против 28,9 тысячи на конец второго квартала), в том числе 33,9 тысячи физлиц и 176 юрлиц. Количество обладателей ЦФА и иных цифровых прав в третьем квартале выросло до 98,5 тысячи с 89 тысяч на конец второго квартала. Операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ОИС), могут быть российские юридические лица, включенные в соответствующий реестр. В настоящий момент в реестр внесено 11 операторов информационных систем.
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россия, цфа
Банк России, РОССИЯ, ЦФА
17:22 22.11.2024
 
В ЦБ подсчитали рост стоимости действующих выпусков ЦФА

ЦБ: стоимость действующих выпусков ЦФА в III квартале выросла в 1,8 раза

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, в третьем квартале 2024 года выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим кварталом - до 272,9 миллиарда рублей, их количество - в полтора раза, до 577 штук, свидетельствуют данные Банка России.
Стоимость сделок, заключенных в информационных системах, за отчетный квартал выросла почти в два раза и составила 249,3 миллиарда рублей, в том числе 220,2 миллиарда рублей пришлось на приобретение при выпуске активов и 29,1 миллиарда рублей - на продажу активов.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
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Количество зарегистрированных пользователей информационных систем в третьем квартале увеличилось до 241,1 тысячи (против 196 тысяч на конец второго квартала), в том числе 240,6 тысячи физлиц и 481 юрлицо. Количество активных пользователей информационных систем выросло до 34,1 тысячи (против 28,9 тысячи на конец второго квартала), в том числе 33,9 тысячи физлиц и 176 юрлиц.
Количество обладателей ЦФА и иных цифровых прав в третьем квартале выросло до 98,5 тысячи с 89 тысяч на конец второго квартала.
Операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ОИС), могут быть российские юридические лица, включенные в соответствующий реестр. В настоящий момент в реестр внесено 11 операторов информационных систем.
 
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