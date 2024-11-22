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Туристы из России проводят в Турции меньше, чем до пандемии

Туристы из России проводят в Турции меньше, чем до пандемии - 22.11.2024, ПРАЙМ

Туристы из России проводят в Турции меньше, чем до пандемии

Туристы из РФ в этом году проводят на сутки меньше в Турции, чем в период до пандемии, в том числе из-за высоких цен на отдых, заявил РИА Новости заместитель... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T07:26+0300

2024-11-22T07:26+0300

2024-11-22T07:26+0300

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АНТАЛЬЯ (Турция), 21 ноя - ПРАЙМ. Туристы из РФ в этом году проводят на сутки меньше в Турции, чем в период до пандемии, в том числе из-за высоких цен на отдых, заявил РИА Новости заместитель генерального директора Anex Tour Барыш Сертесер. "В последние два года наблюдается "перетекание" российских туристов из пятизвездочных отелей в четырехзвездочные, из четырех звезд - в три и так далее. До 2019 года туристы приезжали в среднем на 9,5 ночей, за время пандемии показатель снизился, в прошлом году показатель упал до 8,7 ночей, а в этом году туристы приезжают на 8,4 ночи", - заявил Сертесер на полях Конгресса курортного туризма. Таким образом, после пандемии туристы из РФ проводят в Турции на сутки меньше, в том числе из-за высоких цен в отелях и снижения курса рубля, отметил он. Турцию посетили более 49 миллионов туристов за девять месяцев 2024 года, почти 5,5 миллиона из них - россияне, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

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туризм, бизнес, россия, турция, рф, anex tour