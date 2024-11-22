https://1prime.ru/20241122/ukraina-853022910.html
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине
Министерство иностранных дел Бельгии выразило обеспокоенность решением Пентагона предоставить Украине противопехотные мины. Об этом говорится в заявлении... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:23+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Бельгии выразило обеспокоенность решением Пентагона предоставить Украине противопехотные мины. Об этом говорится в заявлении бельгийского внешнеполитического ведомства.В МИД страны утонили, что подобное вооружение имеет неизбирательных характер и продолжает наносить ущерб даже после прекращения конфликта."Бельгия обеспокоена использованием противопехотных мин на Украине. Противопехотные мины являются неизбирательным оружием, которое наносит вред гражданскому населению даже после завершения конфликта", - говорится в заявлении ведомства Бельгии. Отмечается, что бельгийское министерство также упомянуло приверженность страны Оттавской конвенции, согласно которой подобное оружие запрещается.Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин подтвердил, что государство намерено предоставить Украине противопехотные мины. По его словам, такая мера будет ответом на тактику российских Вооруженных сил, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.
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Вооружения, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, США
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине
МИД Бельгии выступил против использования противопехотных мин на Украине
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Бельгии выразило обеспокоенность решением Пентагона предоставить Украине противопехотные мины. Об этом говорится в заявлении бельгийского внешнеполитического ведомства.
В МИД страны утонили, что подобное вооружение имеет неизбирательных характер и продолжает наносить ущерб даже после прекращения конфликта.
"Бельгия обеспокоена использованием противопехотных мин на Украине. Противопехотные мины являются неизбирательным оружием, которое наносит вред гражданскому населению даже после завершения конфликта", - говорится в заявлении ведомства Бельгии.
Отмечается, что бельгийское министерство также упомянуло приверженность страны Оттавской конвенции, согласно которой подобное оружие запрещается.
Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин подтвердил, что государство намерено предоставить Украине противопехотные мины. По его словам, такая мера будет ответом на тактику российских Вооруженных сил, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.
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