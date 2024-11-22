Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241122/ukraina-853022910.html
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине
Министерство иностранных дел Бельгии выразило обеспокоенность решением Пентагона предоставить Украине противопехотные мины. Об этом говорится в заявлении... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:23+0300
2024-11-22T14:23+0300
вооружения
украина
бельгия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_047edb56ba1b98a45874ea3f910e39d5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Бельгии выразило обеспокоенность решением Пентагона предоставить Украине противопехотные мины. Об этом говорится в заявлении бельгийского внешнеполитического ведомства.В МИД страны утонили, что подобное вооружение имеет неизбирательных характер и продолжает наносить ущерб даже после прекращения конфликта."Бельгия обеспокоена использованием противопехотных мин на Украине. Противопехотные мины являются неизбирательным оружием, которое наносит вред гражданскому населению даже после завершения конфликта", - говорится в заявлении ведомства Бельгии. Отмечается, что бельгийское министерство также упомянуло приверженность страны Оттавской конвенции, согласно которой подобное оружие запрещается.Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин подтвердил, что государство намерено предоставить Украине противопехотные мины. По его словам, такая мера будет ответом на тактику российских Вооруженных сил, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.
https://1prime.ru/20241122/tramp-853013156.html
украина
бельгия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_967f96dfdb022cf17c8a709830546b0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, бельгия, сша
Вооружения, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, США
14:23 22.11.2024
 
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине

МИД Бельгии выступил против использования противопехотных мин на Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Бельгии выразило обеспокоенность решением Пентагона предоставить Украине противопехотные мины. Об этом говорится в заявлении бельгийского внешнеполитического ведомства.
В МИД страны утонили, что подобное вооружение имеет неизбирательных характер и продолжает наносить ущерб даже после прекращения конфликта.
"Бельгия обеспокоена использованием противопехотных мин на Украине. Противопехотные мины являются неизбирательным оружием, которое наносит вред гражданскому населению даже после завершения конфликта", - говорится в заявлении ведомства Бельгии.
Отмечается, что бельгийское министерство также упомянуло приверженность страны Оттавской конвенции, согласно которой подобное оружие запрещается.
Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин подтвердил, что государство намерено предоставить Украине противопехотные мины. По его словам, такая мера будет ответом на тактику российских Вооруженных сил, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Генсек НАТО намерен обсудить с Трампом мирные переговоры по Украине
09:23
 
ВооруженияУКРАИНАБЕЛЬГИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала