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Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель
Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель - 22.11.2024, ПРАЙМ
Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель
Российский президент Владимир Путин и фаворит американской президентской гонки в США Дональд Трамп вскоре сядут за стол переговоров для обсуждения украинского... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T16:50+0300
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россия
украина
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МАДРИД, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и фаворит американской президентской гонки в США Дональд Трамп вскоре сядут за стол переговоров для обсуждения украинского конфликта. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если Трамп покажет готовность прислушаться к озабоченностям РФ и понять причины начала СВО, это может создать основу для мирного диалога. "Все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, и в меню будет Украина. Недавно я был на Украине и разговаривал с (Владимиром) Зеленским об этой возможности, и ему ясно, что подготовленное решение США и России - это то, что он не примет, и это понятно", — сказал политик в интервью радиостанции Cadena SER. По его словам, большинство европейских стран, хоть и не единогласно, но готовы продолжать оказывать помощь Киеву. Кроме того, глава дипломатии ЕС подчеркнул, что он всегда выступал за решение разрешить Украине использовать оружия для атаки вглубь России. Дональд Трамп неоднократно упоминал, что в случае своего переизбрания на пост американского президента он урегулирует украинский конфликт на сутки, а украинского лидера Владимира Зеленского называл "торгашом", который просит все больше и больше оружия. В свою очередь, российский президент Владимир Путин говорил, что конфликт России с Украиной слишком сложный, чтобы разрешить его всего за 24 часа.
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россия, украина, сша, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
16:50 22.11.2024
 
Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель

Боррель: Путин и Трамп сядут за стол переговоров по ситуации на Украине

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МАДРИД, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и фаворит американской президентской гонки в США Дональд Трамп вскоре сядут за стол переговоров для обсуждения украинского конфликта. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если Трамп покажет готовность прислушаться к озабоченностям РФ и понять причины начала СВО, это может создать основу для мирного диалога.
"Все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, и в меню будет Украина. Недавно я был на Украине и разговаривал с (Владимиром) Зеленским об этой возможности, и ему ясно, что подготовленное решение США и России - это то, что он не примет, и это понятно", — сказал политик в интервью радиостанции Cadena SER.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
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По его словам, большинство европейских стран, хоть и не единогласно, но готовы продолжать оказывать помощь Киеву. Кроме того, глава дипломатии ЕС подчеркнул, что он всегда выступал за решение разрешить Украине использовать оружия для атаки вглубь России.
Дональд Трамп неоднократно упоминал, что в случае своего переизбрания на пост американского президента он урегулирует украинский конфликт на сутки, а украинского лидера Владимира Зеленского называл "торгашом", который просит все больше и больше оружия. В свою очередь, российский президент Владимир Путин говорил, что конфликт России с Украиной слишком сложный, чтобы разрешить его всего за 24 часа.
 
РОССИЯУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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