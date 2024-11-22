https://1prime.ru/20241122/ukraina-853028071.html

Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель

Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель - 22.11.2024, ПРАЙМ

Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель

Российский президент Владимир Путин и фаворит американской президентской гонки в США Дональд Трамп вскоре сядут за стол переговоров для обсуждения украинского... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T16:50+0300

2024-11-22T16:50+0300

2024-11-22T16:50+0300

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МАДРИД, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и фаворит американской президентской гонки в США Дональд Трамп вскоре сядут за стол переговоров для обсуждения украинского конфликта. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если Трамп покажет готовность прислушаться к озабоченностям РФ и понять причины начала СВО, это может создать основу для мирного диалога. "Все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, и в меню будет Украина. Недавно я был на Украине и разговаривал с (Владимиром) Зеленским об этой возможности, и ему ясно, что подготовленное решение США и России - это то, что он не примет, и это понятно", — сказал политик в интервью радиостанции Cadena SER. По его словам, большинство европейских стран, хоть и не единогласно, но готовы продолжать оказывать помощь Киеву. Кроме того, глава дипломатии ЕС подчеркнул, что он всегда выступал за решение разрешить Украине использовать оружия для атаки вглубь России. Дональд Трамп неоднократно упоминал, что в случае своего переизбрания на пост американского президента он урегулирует украинский конфликт на сутки, а украинского лидера Владимира Зеленского называл "торгашом", который просит все больше и больше оружия. В свою очередь, российский президент Владимир Путин говорил, что конфликт России с Украиной слишком сложный, чтобы разрешить его всего за 24 часа.

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россия, украина, сша, дональд трамп