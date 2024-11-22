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Рубль против юаня на Мосбирже ушел на минимумы с марта 2022 года

Рубль против юаня на Мосбирже ушел на минимумы с марта 2022 года - 22.11.2024, ПРАЙМ

Рубль против юаня на Мосбирже ушел на минимумы с марта 2022 года

Российская валюта в пятницу умеренно снижается против юаня, который на Московской бирже обновляет максимумы с марта 2022 года, следует из данных торгов. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T17:34+0300

2024-11-22T17:34+0300

2024-11-22T17:34+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу умеренно снижается против юаня, который на Московской бирже обновляет максимумы с марта 2022 года, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.23 мск растет на 11 копеек, до 14,06 рубля. Повышение составляет 0,8%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,87-14,07 рубля. Верхняя планка - район максимумов с марта 2022 года. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 77,4 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,04 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,329 против 7,247 на форексе. Почти трехлетний минимумРоссийская валюта в пятницу торгуется в минусе против юаня на Мосбирже. Перед выходными игроки рынка предпочитают уходить в валюту на повышенных санкционных и геополитических рисках. В итоге, китайская валюта вышла на максимумы с марта 2022 года. "Давление на рубль продолжают оказывать сразу несколько факторов. Кроме увеличения геополитических рисков, это остающийся на относительно низком уровне объем экспорта, что обусловлено негативным влиянием на сырьевые поставки санкций и геополитики, а также сокращающим экспортную выручку снижением нефтяных цен, произошедшим во второй половине года. В то же время импорт ощутимо восстановился благодаря адаптации компаний к ужесточившимся санкционным условиям", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка поднялись до 20,9% годовых по индикатору RUSFARCNY против 19,81% накануне. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.27 мск снижается на 0,2%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,45%, до 107,45 пункта - район максимумов с ноября 2022 года. Прогнозы Учитывая, что приближение пика фискальных платежей 25 и 28 ноября даже не предотвратило ослабления рубля, скорее всего, оно ускорится на следующей неделе и курс перейдет в район 14,03–14,13 рубля за юань, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций". В ближайшее время курсовая волатильность рубля может быть высокой, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Новые санкции запада против российских банков способны усложнить не только расчеты за экспорт, но и за импорт, что в свою очередь снизит спрос на валюту. В результате, несмотря на текущую слабость рубля, не стоит исключать и сценарий некоторого укрепления российской валюты в среднесрочной перспективе по аналогии с ситуацией в июне. Тогда юань от майского закрытия на Мосбирже на уровне 12,39 рубля максимально падал до 10,84 рубля", - добавляет он.

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