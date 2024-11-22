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Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто

Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто - 22.11.2024, ПРАЙМ

Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто

Венгрия будет продолжать сотрудничество с Россией в области поставок газа, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение страны. Об этом сообщил глава МИД Венгрии... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T15:48+0300

2024-11-22T15:48+0300

2024-11-22T15:48+0300

энергетика

венгрия

россия

петер сийярто

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Венгрия будет продолжать сотрудничество с Россией в области поставок газа, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение страны. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам министра, Будапешт успел воспользоваться в Стамбуле."Мы рассмотрели сложившуюся ситуацию с поставками газа с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и договорились, что сохраним наше сотрудничество, необходимое для безопасного энергоснабжения Венгрии", - отметил он в социальных сетях.В то же время, Минфин США объявил о новом пакете антироссийских санкций, включающем 118 физических и юридических лиц, в том числе некоторые российские банки и их зарубежные филиалы.

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венгрия

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венгрия, россия, петер сийярто