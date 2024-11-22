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Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто
Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто - 22.11.2024, ПРАЙМ
Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто
Венгрия будет продолжать сотрудничество с Россией в области поставок газа, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение страны. Об этом сообщил глава МИД Венгрии... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T15:48+0300
2024-11-22T15:48+0300
энергетика
венгрия
россия
петер сийярто
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Венгрия будет продолжать сотрудничество с Россией в области поставок газа, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение страны. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам министра, Будапешт успел воспользоваться в Стамбуле."Мы рассмотрели сложившуюся ситуацию с поставками газа с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и договорились, что сохраним наше сотрудничество, необходимое для безопасного энергоснабжения Венгрии", - отметил он в социальных сетях.В то же время, Минфин США объявил о новом пакете антироссийских санкций, включающем 118 физических и юридических лиц, в том числе некоторые российские банки и их зарубежные филиалы.
https://1prime.ru/20241122/siyyarto-853019702.html
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венгрия, россия, петер сийярто
Энергетика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Петер Сийярто
15:48 22.11.2024
 
Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия сохранит сотрудничество с Россией по поставкам газа

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк2-я Минская международная конференция по евразийской безопасности
2-я Минская международная конференция по евразийской безопасности - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Венгрия будет продолжать сотрудничество с Россией в области поставок газа, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение страны. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, Будапешт успел воспользоваться в Стамбуле.
"Мы рассмотрели сложившуюся ситуацию с поставками газа с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и договорились, что сохраним наше сотрудничество, необходимое для безопасного энергоснабжения Венгрии", - отметил он в социальных сетях.
В то же время, Минфин США объявил о новом пакете антироссийских санкций, включающем 118 физических и юридических лиц, в том числе некоторые российские банки и их зарубежные филиалы.
Петер Сийярто
Сийярто обвинил США в намерении поставить под угрозу энергоснабжение Европы
12:57
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯРОССИЯПетер Сийярто
 
 
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