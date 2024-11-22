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В ФРГ выразили сожаление решение Украины применять противопехотные мины
В ФРГ выразили сожаление решение Украины применять противопехотные мины - 22.11.2024, ПРАЙМ
В ФРГ выразили сожаление решение Украины применять противопехотные мины
Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер выразил в пятницу сожаление по поводу решения Украины применять противопехотные мины в нарушение подписанного... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T15:18+0300
2024-11-22T15:18+0300
2024-11-22T15:18+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер выразил в пятницу сожаление по поводу решения Украины применять противопехотные мины в нарушение подписанного ею Оттавского договора. "То, что Украина решила пойти на этот шаг и видит в нем преимущество в войне, достойно сожаления", - сказал Вагнер на пресс-конференции кабмина в ответ на вопрос, как Германия относится к тому, что Украина будет применять противопехотные мины, будучи стороной Оттавского договора. При этом, по словам Вагнера, Германия осуждает и применение мин Россией, которая не подписывала этот договор. "Я могу лишь сказать, что действует для нас, а для нас действует Оттавская конвенция", - добавил Вагнер. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах. Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
В ФРГ выразили сожаление решение Украины применять противопехотные мины
МИД ФРГ сожалеет, что Украина решила применять противопехотные мины
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер выразил в пятницу сожаление по поводу решения Украины применять противопехотные мины в нарушение подписанного ею Оттавского договора.
"То, что Украина решила пойти на этот шаг и видит в нем преимущество в войне, достойно сожаления", - сказал Вагнер на пресс-конференции кабмина в ответ на вопрос, как Германия относится к тому, что Украина будет применять противопехотные мины, будучи стороной Оттавского договора.
При этом, по словам Вагнера, Германия осуждает и применение мин Россией, которая не подписывала этот договор. "Я могу лишь сказать, что действует для нас, а для нас действует Оттавская конвенция", - добавил Вагнер.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции.
В Бельгии выступили против использования противопехотных мин на Украине
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах. Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.