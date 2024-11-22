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ВТБ раскрыл топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу"
ВТБ раскрыл топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу" - 22.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ раскрыл топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу"
ВТБ отмечает рост активности злоумышленников перед сезоном распродаж и "черной пятницей" в конце ноября, доля трёх мошеннических сценариев с использованием... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T08:39+0300
2024-11-22T08:39+0300
2024-11-22T08:39+0300
мошенничество
россия
втб
"черная пятница"
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. ВТБ отмечает рост активности злоумышленников перед сезоном распродаж и "черной пятницей" в конце ноября, доля трёх мошеннических сценариев с использованием поддельных сайтов магазинов, рекламных ссылок и объявлений о супер-скидках в мессенджерах может увеличиться до трети от всех атак аферистов, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ сообщает об увеличении на 30% активности мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября. Россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лже-рекламными ссылками и объявлениями о супер-скидках. Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак", - говорится в сообщении банка. Пресс-служба отмечает, что злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах. Так, они создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками с целью кражи данных банковских карт или сбора оплаты за несуществующие товары. Также они рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными. Кроме того, мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. "Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы", - рассказали в банке. Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводятся в сообщении, в частности, рекомендует не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы. "Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета. Со своей стороны, ВТБ осуществляет контроль подозрительных операций клиента, а также следит за подобными ресурсами, пресекая их деятельность как можно раньше", - добавил Чугунов.
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россия, втб, "черная пятница"
Мошенничество, РОССИЯ, ВТБ, "черная пятница"
ВТБ раскрыл топ-3 мошеннических схем на "черную пятницу"
ВТБ зафиксировал рост активности злоумышленников перед "черной пятницей"
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. ВТБ отмечает рост активности злоумышленников перед сезоном распродаж и "черной пятницей" в конце ноября, доля трёх мошеннических сценариев с использованием поддельных сайтов магазинов, рекламных ссылок и объявлений о супер-скидках в мессенджерах может увеличиться до трети от всех атак аферистов, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ сообщает об увеличении на 30% активности мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября. Россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лже-рекламными ссылками и объявлениями о супер-скидках. Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак", - говорится в сообщении банка.
Пресс-служба отмечает, что злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах. Так, они создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками с целью кражи данных банковских карт или сбора оплаты за несуществующие товары.
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Также они рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными.
Кроме того, мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. "Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы", - рассказали в банке.
Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводятся в сообщении, в частности, рекомендует не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы.
"Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета. Со своей стороны, ВТБ осуществляет контроль подозрительных операций клиента, а также следит за подобными ресурсами, пресекая их деятельность как можно раньше", - добавил Чугунов.