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Юань поднялся на Мосбирже выше 14 рублей
Юань поднялся на Мосбирже выше 14 рублей - 22.11.2024, ПРАЙМ
Юань поднялся на Мосбирже выше 14 рублей
Рубль продолжает ослабляться против юаня: курс китайской валюты поднялся выше 14 рублей впервые с октября прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T15:58+0300
2024-11-22T15:58+0300
2024-11-22T16:01+0300
экономика
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Рубль продолжает ослабляться против юаня: курс китайской валюты поднялся выше 14 рублей впервые с октября прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 15.57 мск рос на 6 копеек, до 14,01 рубля.
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мосбиржа, юань
Экономика, Мосбиржа, юань
Юань поднялся на Мосбирже выше 14 рублей
Юань поднялся на Мосбирже выше 14 рублей впервые с октября 2023 года
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Рубль продолжает ослабляться против юаня: курс китайской валюты поднялся выше 14 рублей впервые с октября прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.57 мск рос на 6 копеек, до 14,01 рубля.