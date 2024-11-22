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Юань поднялся на Мосбирже выше 14 рублей

Юань поднялся на Мосбирже выше 14 рублей - 22.11.2024, ПРАЙМ

Юань поднялся на Мосбирже выше 14 рублей

Рубль продолжает ослабляться против юаня: курс китайской валюты поднялся выше 14 рублей впервые с октября прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T15:58+0300

2024-11-22T15:58+0300

2024-11-22T16:01+0300

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мосбиржа

юань

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Рубль продолжает ослабляться против юаня: курс китайской валюты поднялся выше 14 рублей впервые с октября прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 15.57 мск рос на 6 копеек, до 14,01 рубля.

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мосбиржа, юань