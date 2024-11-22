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"Робот Займер": доля заявок на займы до зарплаты выросла до 31%

"Робот Займер": доля заявок на займы до зарплаты выросла до 31% - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Робот Займер": доля заявок на займы до зарплаты выросла до 31%

Доля заявок на займы до зарплаты, поданных осенью 2024 года, среди россиян в возрасте от 22 до 29 лет выросла на 2,3 процентных пункта - до 31%, посчитали для... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T07:01+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Доля заявок на займы до зарплаты, поданных осенью 2024 года, среди россиян в возрасте от 22 до 29 лет выросла на 2,3 процентных пункта - до 31%, посчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер". "Аналитики сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" составили возрастной портрет заявителей по займам, а также сравнили его с прошлогодним. Для этого в компании изучили более 700 тысяч заявок на займы, поданных осенью 2024 и 2023 года. Оказалось, что доля заявок, приходящихся на россиян в возрасте от 22 до 29 лет, выросла за год с 28,7% до 31,0%", - говорится в исследовании. При этом аналитики сервиса отмечают, что доля заявок от заемщиков в возрасте от 50 до 59 лет снизилась с 6,1% до 4,9%. "Мы видим, что интерес молодежи к альтернативному кредитованию продолжает расти. Это связано... с тем, что именно молодые специалисты часто сталкиваются с отказом в банках, так как они далеко не всегда могут продемонстрировать кредитную историю с множеством записей кредиторов", - считают аналитики сервиса. Согласно данным исследования, по остальным возрастным группам цифры остались примерно на уровне прошлого года. Самая многочисленная группа заявителей - это россияне среднего возраста, от 30 до 39 лет, они составляют 36,1% от всех подавших заявки на заем. Россияне в возрасте от 40 до 49 лет оформляют 13,2% заявок, а на самых молодых (от 18 лет до 21 года) приходится 12% заявок. Меньше всего заявок на займы до зарплаты оформляют представители старшего поколения - россияне в возрасте от 60 до 70 лет (2,4%) и старше 70 лет (0,4%), сообщают в исследовании. "При этом важно понимать, что портрет заявителей и реальных заемщиков различается: далеко не всем заявителям в итоге одобряются займы. В условиях ужесточающегося регулирования МФО выдают деньги только самым надежным и финансово устойчивым клиентам", - отмечают аналитики компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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