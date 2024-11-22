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Число жалоб в ЦБ от клиентов на блокировку счетов резко возросло - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Число жалоб в ЦБ от клиентов на блокировку счетов резко возросло
Число жалоб в ЦБ от клиентов на блокировку счетов резко возросло - 22.11.2024, ПРАЙМ
Число жалоб в ЦБ от клиентов на блокировку счетов резко возросло
Количество жалоб клиентов в ЦБ на блокировку банковских счетов резко выросло после вступления в силу закона о приостановке переводов, пишут "Известия". | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T07:56+0300
2024-11-22T07:56+0300
экономика
банк россии
мошенничество
банки
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Количество жалоб клиентов в ЦБ на блокировку банковских счетов резко выросло после вступления в силу закона о приостановке переводов, пишут "Известия".По данным издания, пик обращений пришелся на июль-август, но в ноябре их количество снизилось.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ 2023 году доля жалоб в категории "Мошенничество" составляла 9%, в 2024 году — 14,6%.Причины блокировки счетов в том, что закон обязывает банки приостанавливать переводы при подозрениях в мошенничестве. Счета, по которым были произведены подозрительные операции, и их владельцы — в основном речь идет о так называемых дропах, передающих свои карточки и средства дистанционного банковского обслуживания третьим лицам — заносятся в базу ЦБ, что приводит к блокировке.При этом в базу могут попасть как добровольные "помощники" аферистов, так и случайные потребители.Последствия для граждан весьма серьезные, отмечается в публикации. Блокировка счетов лишает дистанционного банковского обслуживания. Снять деньги можно только лично в отделении, доказав законность происхождения средств. Присутствие в базе означает неблагонадежность и невозможность кредитования. Таким людям грозит и уголовное преследование.В то же время, механизм исключения из базы добросовестных клиентов не определен. Банки должны корректировать свою деятельность и анализировать обращения клиентов. Судебное производство, в ходе которого клиент доказывает свою благонадежность, может быть сложным и не всегда успешным.В статье упоминается уязвимая категория клиентов. Основной возраст дропов в России — от 14 до 21 года. Так что подростки могут быть отрезаны от банковских услуг, что снизит их качество жизни и может привести к криминализации. В дальнейшем потенциальные работодатели могут избегать таких сотрудников из-за невозможности открыть счет в банке.
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банк россии, мошенничество, банки
Экономика, Банк России, мошенничество, Банки
07:56 22.11.2024
 
Число жалоб в ЦБ от клиентов на блокировку счетов резко возросло

"Известия": в России стране резко выросло количество жалоб на включение в базу ЦБ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Количество жалоб клиентов в ЦБ на блокировку банковских счетов резко выросло после вступления в силу закона о приостановке переводов, пишут "Известия".
По данным издания, пик обращений пришелся на июль-август, но в ноябре их количество снизилось.
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В 2023 году доля жалоб в категории "Мошенничество" составляла 9%, в 2024 году — 14,6%.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов
24 сентября, 15:51
Причины блокировки счетов в том, что закон обязывает банки приостанавливать переводы при подозрениях в мошенничестве. Счета, по которым были произведены подозрительные операции, и их владельцы — в основном речь идет о так называемых дропах, передающих свои карточки и средства дистанционного банковского обслуживания третьим лицам — заносятся в базу ЦБ, что приводит к блокировке.
При этом в базу могут попасть как добровольные "помощники" аферистов, так и случайные потребители.
Последствия для граждан весьма серьезные, отмечается в публикации. Блокировка счетов лишает дистанционного банковского обслуживания. Снять деньги можно только лично в отделении, доказав законность происхождения средств. Присутствие в базе означает неблагонадежность и невозможность кредитования. Таким людям грозит и уголовное преследование.
В то же время, механизм исключения из базы добросовестных клиентов не определен. Банки должны корректировать свою деятельность и анализировать обращения клиентов. Судебное производство, в ходе которого клиент доказывает свою благонадежность, может быть сложным и не всегда успешным.
В статье упоминается уязвимая категория клиентов. Основной возраст дропов в России — от 14 до 21 года. Так что подростки могут быть отрезаны от банковских услуг, что снизит их качество жизни и может привести к криминализации. В дальнейшем потенциальные работодатели могут избегать таких сотрудников из-за невозможности открыть счет в банке.
 
ЭкономикаБанк РоссиимошенничествоБанки
 
 
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