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Число жалоб в ЦБ от клиентов на блокировку счетов резко возросло

Число жалоб в ЦБ от клиентов на блокировку счетов резко возросло - 22.11.2024, ПРАЙМ

Число жалоб в ЦБ от клиентов на блокировку счетов резко возросло

Количество жалоб клиентов в ЦБ на блокировку банковских счетов резко выросло после вступления в силу закона о приостановке переводов, пишут "Известия". | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T07:56+0300

2024-11-22T07:56+0300

2024-11-22T07:56+0300

экономика

банк россии

мошенничество

банки

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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Количество жалоб клиентов в ЦБ на блокировку банковских счетов резко выросло после вступления в силу закона о приостановке переводов, пишут "Известия".По данным издания, пик обращений пришелся на июль-август, но в ноябре их количество снизилось.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ 2023 году доля жалоб в категории "Мошенничество" составляла 9%, в 2024 году — 14,6%.Причины блокировки счетов в том, что закон обязывает банки приостанавливать переводы при подозрениях в мошенничестве. Счета, по которым были произведены подозрительные операции, и их владельцы — в основном речь идет о так называемых дропах, передающих свои карточки и средства дистанционного банковского обслуживания третьим лицам — заносятся в базу ЦБ, что приводит к блокировке.При этом в базу могут попасть как добровольные "помощники" аферистов, так и случайные потребители.Последствия для граждан весьма серьезные, отмечается в публикации. Блокировка счетов лишает дистанционного банковского обслуживания. Снять деньги можно только лично в отделении, доказав законность происхождения средств. Присутствие в базе означает неблагонадежность и невозможность кредитования. Таким людям грозит и уголовное преследование.В то же время, механизм исключения из базы добросовестных клиентов не определен. Банки должны корректировать свою деятельность и анализировать обращения клиентов. Судебное производство, в ходе которого клиент доказывает свою благонадежность, может быть сложным и не всегда успешным.В статье упоминается уязвимая категория клиентов. Основной возраст дропов в России — от 14 до 21 года. Так что подростки могут быть отрезаны от банковских услуг, что снизит их качество жизни и может привести к криминализации. В дальнейшем потенциальные работодатели могут избегать таких сотрудников из-за невозможности открыть счет в банке.

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банк россии, мошенничество, банки