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Раскрыто, когда в Москву придет метеорологическая зима

Раскрыто, когда в Москву придет метеорологическая зима - 22.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, когда в Москву придет метеорологическая зима

Москвичам следует подготовиться к метеорологической зиме, которая придет в столицу уже в это воскресенье. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T08:25+0300

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россия

москва

зима

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Москвичам следует подготовиться к метеорологической зиме, которая придет в столицу уже в это воскресенье. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик уточнил, что в этом году зима опаздывает на десять суток и начнется 24 ноября, когда среднесуточной температуры воздуха снизится в сторону отрицательных значений. Также, по его словам, следующая неделя начнется с малооблачной и холодной погоды. Так, под утро ударят морозцы до минус 3-8 градусов, днем 0 - минус 5. Зима начнет перманентное наступление по всем фронтам.

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россия, москва, зима