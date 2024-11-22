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Раскрыто, когда в Москву придет метеорологическая зима
Раскрыто, когда в Москву придет метеорологическая зима - 22.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, когда в Москву придет метеорологическая зима
Москвичам следует подготовиться к метеорологической зиме, которая придет в столицу уже в это воскресенье. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T08:25+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Москвичам следует подготовиться к метеорологической зиме, которая придет в столицу уже в это воскресенье. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик уточнил, что в этом году зима опаздывает на десять суток и начнется 24 ноября, когда среднесуточной температуры воздуха снизится в сторону отрицательных значений. Также, по его словам, следующая неделя начнется с малооблачной и холодной погоды. Так, под утро ударят морозцы до минус 3-8 градусов, днем 0 - минус 5. Зима начнет перманентное наступление по всем фронтам.
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россия, москва, зима
Раскрыто, когда в Москву придет метеорологическая зима
Синоптик Тишковец: метеорологическая зима наступит в Москве в воскресенье
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Москвичам следует подготовиться к метеорологической зиме, которая придет в столицу уже в это воскресенье. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик уточнил, что в этом году зима опаздывает на десять суток и начнется 24 ноября, когда среднесуточной температуры воздуха снизится в сторону отрицательных значений.
Также, по его словам, следующая неделя начнется с малооблачной и холодной погоды. Так, под утро ударят морозцы до минус 3-8 градусов, днем 0 - минус 5. Зима начнет перманентное наступление по всем фронтам.
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