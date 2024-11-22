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Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию - 22.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241122/zoloto-853015777.html
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию - 22.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота поднялась выше $2 700 за тройскую унцию впервые с 8 ноября, следует из данных торгов. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:02+0300
2024-11-22T11:02+0300
экономика
биржевые цены на золото
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднялась выше $2 700 за тройскую унцию впервые с 8 ноября, следует из данных торгов. По состоянию на 10.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,6 доллара, или на 0,96%, до 2 700,5 доллара за тройскую унцию.
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биржевые цены на золото
Экономика, биржевые цены на золото
11:02 22.11.2024
 
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на золото поднялась выше 2 700 долларов за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднялась выше $2 700 за тройскую унцию впервые с 8 ноября, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,6 доллара, или на 0,96%, до 2 700,5 доллара за тройскую унцию.
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Экономикабиржевые цены на золото
 
 
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