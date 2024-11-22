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Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию - 22.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота поднялась выше $2 700 за тройскую унцию впервые с 8 ноября, следует из данных торгов. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T11:02+0300

2024-11-22T11:02+0300

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экономика

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднялась выше $2 700 за тройскую унцию впервые с 8 ноября, следует из данных торгов. По состоянию на 10.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,6 доллара, или на 0,96%, до 2 700,5 доллара за тройскую унцию.

https://1prime.ru/20241120/zoloto-852965962.html

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биржевые цены на золото