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Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию - 22.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота поднялась выше $2 700 за тройскую унцию впервые с 8 ноября, следует из данных торгов. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:02+0300
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2024-11-22T11:02+0300
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биржевые цены на золото
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднялась выше $2 700 за тройскую унцию впервые с 8 ноября, следует из данных торгов. По состоянию на 10.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,6 доллара, или на 0,96%, до 2 700,5 доллара за тройскую унцию.
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биржевые цены на золото
Экономика, биржевые цены на золото
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото поднялась выше 2 700 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднялась выше $2 700 за тройскую унцию впервые с 8 ноября, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,6 доллара, или на 0,96%, до 2 700,5 доллара за тройскую унцию.
Эксперты не ожидают длительного роста цен на золото