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Раскрыто, какие кроссоверы в России можно купить меньше чем за 2 млн рублей - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, какие кроссоверы в России можно купить меньше чем за 2 млн рублей
Раскрыто, какие кроссоверы в России можно купить меньше чем за 2 млн рублей - 23.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, какие кроссоверы в России можно купить меньше чем за 2 млн рублей
Эксперты автомобильного журнала Autonews рассказали, какие кроссоверы в России можно приобрести меньше, чем за два миллиона рублей. | 23.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Эксперты автомобильного журнала Autonews рассказали, какие кроссоверы в России можно приобрести меньше, чем за два миллиона рублей.Так, издание пишет, что, несмотря на осеннее повышение цен на машины, россияне все еще могут найти автомобиль по цене ниже психологической отметки в два миллиона рублей. Одним из таких автомобилей является Chery Tiggo 4 Pro, стоимость которого была снижена до 1 920 000 рублей после выхода новой версии кроссовера. Так, машина оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил.Еще одной машиной из списка стал "Москвич 3", цена которого на официальном портале составляет 1 700 000 рублей за "механику". Тем не менее, эксперты журнала предупреждают, что дилеры продают такую машину по цене выше.Еще одним доступным кроссовером является Jetour X50, который завезли на российский рынок осенью текущего года. Именно поэтому найти его можно не во всех дилерских центрах. Согласно статье, автомобиль с механической коробкой передач предлагается по цене в 1 899 000 рублей против 1 990 000 рублей на официальном сайте.
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
11:31 23.11.2024 (обновлено: 11:32 23.11.2024)
 
Раскрыто, какие кроссоверы в России можно купить меньше чем за 2 млн рублей

Autonews озвучил кроссоверы дешевле ₽2 млн на рынке РФ: речь идет о пяти моделях

© Фото : CheryАвтомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© Фото : Chery
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Эксперты автомобильного журнала Autonews рассказали, какие кроссоверы в России можно приобрести меньше, чем за два миллиона рублей.
Так, издание пишет, что, несмотря на осеннее повышение цен на машины, россияне все еще могут найти автомобиль по цене ниже психологической отметки в два миллиона рублей.
Одним из таких автомобилей является Chery Tiggo 4 Pro, стоимость которого была снижена до 1 920 000 рублей после выхода новой версии кроссовера. Так, машина оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил.
Еще одной машиной из списка стал "Москвич 3", цена которого на официальном портале составляет 1 700 000 рублей за "механику". Тем не менее, эксперты журнала предупреждают, что дилеры продают такую машину по цене выше.
Еще одним доступным кроссовером является Jetour X50, который завезли на российский рынок осенью текущего года. Именно поэтому найти его можно не во всех дилерских центрах. Согласно статье, автомобиль с механической коробкой передач предлагается по цене в 1 899 000 рублей против 1 990 000 рублей на официальном сайте.
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