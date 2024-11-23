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Польские фермеры начали блокировать границу с Украиной - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Польские фермеры начали блокировать границу с Украиной
Польские фермеры начали блокировать границу с Украиной - 23.11.2024, ПРАЙМ
Польские фермеры начали блокировать границу с Украиной
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила украинская Государственная таможенная служба. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T12:44+0300
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польша
украина
фермеры
протесты
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила украинская Государственная таможенная служба. Ранее представитель организации "Обманутая деревня" заявил РИА Новости, что польские фермеры в ноябре возобновят блокирование погранпереходов с Украиной. Запланированный срок акции - до 31 декабря 2024 года. "Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Медика - Шегини", который находится на польско-украинской границе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской таможенной службы. Как уточнили в таможенной службе, протестующие пропускают на территорию Украины по одному грузовому автомобилю в час, в то время как движение грузовиков массой свыше 3,5 тонн в направлении Польши полностью заблокировано. Автобусы и легковой транспорт продолжает движение без ограничений. В феврале польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду КПП на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании.
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польша, украина, фермеры, протесты
ПОЛЬША, УКРАИНА, фермеры, протесты
12:44 23.11.2024
 
Польские фермеры начали блокировать границу с Украиной

Польские фермеры начали анонсированную блокировку границы с Украиной

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАкция протеста фермеров в Варшаве
Акция протеста фермеров в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила украинская Государственная таможенная служба.
Ранее представитель организации "Обманутая деревня" заявил РИА Новости, что польские фермеры в ноябре возобновят блокирование погранпереходов с Украиной. Запланированный срок акции - до 31 декабря 2024 года.
"Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Медика - Шегини", который находится на польско-украинской границе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской таможенной службы.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
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Как уточнили в таможенной службе, протестующие пропускают на территорию Украины по одному грузовому автомобилю в час, в то время как движение грузовиков массой свыше 3,5 тонн в направлении Польши полностью заблокировано. Автобусы и легковой транспорт продолжает движение без ограничений.
В феврале польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду КПП на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании.
 
ПОЛЬШАУКРАИНАфермерыпротесты
 
 
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