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Бюджет России: да не все так плохо

Бюджет России: да не все так плохо - 23.11.2024, ПРАЙМ

Бюджет России: да не все так плохо

Пожалуй, важнейшее событие уходящей недели – одобрение Госдумой закона о бюджете России на 2025—2027 годы. Согласно утвержденному на последующие три года... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T15:09+0300

2024-11-23T15:09+0300

2024-11-23T15:29+0300

мнения аналитиков

бюджет

бюджетные расходы

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Пожалуй, важнейшее событие уходящей недели – одобрение Госдумой закона о бюджете России на 2025—2027 годы. Согласно утвержденному на последующие три года бюджету, государственные расходы продолжат расти. При этом их структуру будут определять три статьи — социальные обязательства (в том числе за счет индексации пенсий для работающих пенсионеров — с 2025 года и после 9-летнего перерыва) и обороноспособность страны. На национальную оборону будет потрачено 13,5 трлн рублей, что на 2,7 триллиона рублей больше бюджета, заложенного на 2024 год — это практически треть всех госрасходов. На социальные программы и выплаты — 15,6%.Рост государственных расходов — мощный инфляционный фактор, с которым Банк России борется с помощью повышения ключевой ставки. Этот показатель сильно влияет на экономический рост — слишком высокая ставка охлаждает рынок кредитования прежде всегоВ 2025 году вступят в силу серьезные изменения налогового законодательства. Вполне очевидно, что собираемость налогов вкупе с ужесточением налогового законодательства может оказаться даже выше планируемого, а расчетный дефицит бюджета не превысит 1,2 триллиона рублей.Бюджет останется дефицитным, но дефицит будет меньше, чем в 2024 году, и, самое главное, бюджет 2025 года не будет таким проинфляционным, как в предыдущие два года. Расходы значительно уменьшатся. Но при этом все социальные функции бюджета сохранятся, кроме того, даже добавятся новые статьи расходов на помощь многодетным семьям. Расходы будут покрываться за счёт увеличения ненефтегазовых доходов, прежде всего, за счёт повышения налога на прибыль и НДФЛ для наиболее богатых россиян.Бизнес "кошмарить" временными налогами будут гораздо меньше, чем в предыдущие два года. В частности, уменьшится налоговая нагрузка на Газпром. Бюджет 2025 года также будет меньше зависеть от цены на нефть, чем в предыдущие годы. Прогноз на ближайшие три года, скорее всего, является консервативным. На текущий год тоже прогнозировали рост не выше 3%, а оказались темпы роста гораздо выше прогнозных. Тем не менее, в 2025 году на экономической активности скажется высокая ключевая ставка, которая даже если и снизится в следующем году, то снизится, скорее всего, не ниже, чем до 17-18% годовых, то есть для бизнеса и населения кредиты все равно останутся дорогими. Свою роль сыграют кадровый дефицит и всё ещё низкая производительность труда во многих отраслях.Можно с уверенностью ожидать, что в 2026-2027 годах Россия вернётся к 3%-ному экономическому росту. Этому будут способствовать снижение процентных ставок, успешное таргетирование инфляции, эффективная поддержка ключевых отраслей промышленности. На фоне геоэкономического давления Запада на Россию и экономическому спаду в еврозоне это, действительно, очень впечатляющий результат.

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Олег Калманович https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850889055_171:0:1024:853_100x100_80_0_0_e33ff37f66bbadfec4949431c17a9110.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Калманович https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850889055_171:0:1024:853_100x100_80_0_0_e33ff37f66bbadfec4949431c17a9110.jpg

мнения аналитиков, бюджет, бюджетные расходы