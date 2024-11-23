https://1prime.ru/20241123/chayldfri-853041690.html
Путин подписал закон о наказании за пропаганду чайлдфри
Путин подписал закон о наказании за пропаганду чайлдфри - 23.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о наказании за пропаганду чайлдфри
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы в размере до 5 млн рублей за пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри)... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T20:08+0300
2024-11-23T20:08+0300
2024-11-23T20:10+0300
политика
закон
пропаганда
отказ
рождение детей
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы в размере до 5 млн рублей за пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Таким образом, законом вводится административная ответственность за нарушение запрета на пропаганду чайлдфри и вносятся поправки в КоАП РФ. Штрафы за пропаганду чайлдфри для граждан составят 50-100 тыс. рублей, для должностных лиц – 100-200 тыс., для юрлиц – 0,8-1 млн,За применение в целях пропаганды чайлдфри СМИ или интернета штраф увеличивается для физлиц до 100-200 тыс. рублей, для должностных лиц – до 200-400 тыс., для юрлиц – до 1-4 млн рублей.
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закон, пропаганда, отказ, рождение детей
Политика, закон, Пропаганда, Отказ, рождение детей
Путин подписал закон о наказании за пропаганду чайлдфри
Путин подписал закон о штрафах до 5 млн руб за пропаганду отказа от деторождения
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы в размере до 5 млн рублей за пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Таким образом, законом вводится административная ответственность за нарушение запрета на пропаганду чайлдфри и вносятся поправки в КоАП РФ. Штрафы за пропаганду чайлдфри для граждан составят 50-100 тыс. рублей, для должностных лиц – 100-200 тыс., для юрлиц – 0,8-1 млн,
Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития
За применение в целях пропаганды чайлдфри СМИ или интернета штраф увеличивается для физлиц до 100-200 тыс. рублей, для должностных лиц – до 200-400 тыс., для юрлиц – до 1-4 млн рублей.