Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о наказании за пропаганду чайлдфри - 23.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241123/chayldfri-853041690.html
Путин подписал закон о наказании за пропаганду чайлдфри
Путин подписал закон о наказании за пропаганду чайлдфри - 23.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о наказании за пропаганду чайлдфри
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы в размере до 5 млн рублей за пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри)... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T20:08+0300
2024-11-23T20:10+0300
политика
закон
пропаганда
отказ
рождение детей
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/70/833187015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b91ae81f820d43891b0c11442e6527c2.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы в размере до 5 млн рублей за пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Таким образом, законом вводится административная ответственность за нарушение запрета на пропаганду чайлдфри и вносятся поправки в КоАП РФ. Штрафы за пропаганду чайлдфри для граждан составят 50-100 тыс. рублей, для должностных лиц – 100-200 тыс., для юрлиц – 0,8-1 млн,За применение в целях пропаганды чайлдфри СМИ или интернета штраф увеличивается для физлиц до 100-200 тыс. рублей, для должностных лиц – до 200-400 тыс., для юрлиц – до 1-4 млн рублей.
https://1prime.ru/20241123/ztr-853040943.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/70/833187015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7a7ea4f6e244cd684746947a4a1c2f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
закон, пропаганда, отказ, рождение детей
Политика, закон, Пропаганда, Отказ, рождение детей
20:08 23.11.2024 (обновлено: 20:10 23.11.2024)
 
Путин подписал закон о наказании за пропаганду чайлдфри

Путин подписал закон о штрафах до 5 млн руб за пропаганду отказа от деторождения

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы в размере до 5 млн рублей за пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Таким образом, законом вводится административная ответственность за нарушение запрета на пропаганду чайлдфри и вносятся поправки в КоАП РФ. Штрафы за пропаганду чайлдфри для граждан составят 50-100 тыс. рублей, для должностных лиц – 100-200 тыс., для юрлиц – 0,8-1 млн,
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития
18:42
За применение в целях пропаганды чайлдфри СМИ или интернета штраф увеличивается для физлиц до 100-200 тыс. рублей, для должностных лиц – до 200-400 тыс., для юрлиц – до 1-4 млн рублей.
 
ПолитиказаконПропагандаОтказрождение детей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала