https://1prime.ru/20241123/defitsit-853036696.html
Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах
Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах - 23.11.2024, ПРАЙМ
Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах
Принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита никаких товаров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T11:21+0300
2024-11-23T11:21+0300
2024-11-23T11:21+0300
экономика
новые регионы рф
дмитрий песков
товары
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/13/842181342_0:448:2845:2048_1920x0_80_0_0_493a97ca59339e5227057ed288c35d5e.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита никаких товаров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах."Регулирование цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров", - отметил представитель Кремля.Песков подчеркнул, что без дефицита товаров не будет и причин роста для цен. "Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть, это неизбежно, к сожалению", - сказал он. Интервью с Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
https://1prime.ru/20241102/vznosy-852563251.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/13/842181342_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_3b5c506948843942be21655c6f57f214.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы рф, дмитрий песков, товары
Экономика, новые регионы РФ, Дмитрий Песков, товары
Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах
Песков: принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита товаров
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита никаких товаров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах.
"Регулирование цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров", - отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что без дефицита товаров не будет и причин роста для цен.
Стало известно, когда начнут собирать взносы на капремонт в новых регионах
"Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть, это неизбежно, к сожалению", - сказал он.
Интервью с Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.r
u в 13.00.