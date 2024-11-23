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Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах

Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах - 23.11.2024, ПРАЙМ

Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах

Принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита никаких товаров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T11:21+0300

2024-11-23T11:21+0300

2024-11-23T11:21+0300

экономика

новые регионы рф

дмитрий песков

товары

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита никаких товаров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах."Регулирование цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров", - отметил представитель Кремля.Песков подчеркнул, что без дефицита товаров не будет и причин роста для цен. "Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть, это неизбежно, к сожалению", - сказал он. Интервью с Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.

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новые регионы рф, дмитрий песков, товары