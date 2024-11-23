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Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах - 23.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах
Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах - 23.11.2024, ПРАЙМ
Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах
Принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита никаких товаров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T11:21+0300
2024-11-23T11:21+0300
экономика
новые регионы рф
дмитрий песков
товары
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита никаких товаров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах."Регулирование цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров", - отметил представитель Кремля.Песков подчеркнул, что без дефицита товаров не будет и причин роста для цен. "Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть, это неизбежно, к сожалению", - сказал он. Интервью с Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
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новые регионы рф, дмитрий песков, товары
Экономика, новые регионы РФ, Дмитрий Песков, товары
11:21 23.11.2024
 
Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах

Песков: принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита товаров

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Мелитополь
Город Мелитополь - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Принимаются все меры, чтобы в новых субъектах РФ не было дефицита никаких товаров, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли регулирование цен со стороны государства в новых регионах.
"Регулирование цен как такового нет, но в то же время на федеральном уровне предпринимаются все меры, чтобы в новых субъектах не было дефицита никаких товаров", - отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что без дефицита товаров не будет и причин роста для цен.
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"Хотя зачастую транспортные издержки приводят к тому, что определенные повышения могут быть, это неизбежно, к сожалению", - сказал он.
Интервью с Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
 
Экономикановые регионы РФДмитрий Песковтовары
 
 
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