https://1prime.ru/20241123/diplomaty-853040417.html
Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий
Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий - 23.11.2024, ПРАЙМ
Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий
Дипломаты ряда стран покинули . Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T17:45+0300
2024-11-23T17:45+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Дипломаты ряда стран покинули . Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. В частности, по его словам, уехали с Украины "сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств", а также китайские, бельгийские, нидерландские дипломаты и представители скандинавских стран.Большинство дипломатических работников, как отметил Шарий, выехали в Польшу, а "кто-то отправился на родину".
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украина
Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий
Шарий: сотрудники посольств США, Британии, Франции, ФРГ и КНР покинули Украину
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Дипломаты ряда стран покинули . Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
В частности, по его словам, уехали с Украины "сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств", а также китайские, бельгийские, нидерландские дипломаты и представители скандинавских стран.
На Украине испугались нового удара России
Большинство дипломатических работников, как отметил Шарий, выехали в Польшу, а "кто-то отправился на родину".