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Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий
Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий - 23.11.2024, ПРАЙМ
Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий
Дипломаты ряда стран покинули . Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T17:45+0300
2024-11-23T17:47+0300
политика
украина
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Дипломаты ряда стран покинули . Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. В частности, по его словам, уехали с Украины "сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств", а также китайские, бельгийские, нидерландские дипломаты и представители скандинавских стран.Большинство дипломатических работников, как отметил Шарий, выехали в Польшу, а "кто-то отправился на родину".
https://1prime.ru/20241123/ukraina-853038430.html
украина
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украина
Политика, УКРАИНА
17:45 23.11.2024 (обновлено: 17:47 23.11.2024)
 
Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий

Шарий: сотрудники посольств США, Британии, Франции, ФРГ и КНР покинули Украину

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Дипломаты ряда стран покинули . Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
В частности, по его словам, уехали с Украины "сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств", а также китайские, бельгийские, нидерландские дипломаты и представители скандинавских стран.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
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13:41
Большинство дипломатических работников, как отметил Шарий, выехали в Польшу, а "кто-то отправился на родину".
 
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