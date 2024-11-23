https://1prime.ru/20241123/diplomaty-853040417.html

Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий

Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий - 23.11.2024, ПРАЙМ

Иностранные дипломаты покинули Украину, сообщил Шарий

Дипломаты ряда стран покинули . Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T17:45+0300

2024-11-23T17:45+0300

2024-11-23T17:47+0300

политика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Дипломаты ряда стран покинули . Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. В частности, по его словам, уехали с Украины "сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств", а также китайские, бельгийские, нидерландские дипломаты и представители скандинавских стран.Большинство дипломатических работников, как отметил Шарий, выехали в Польшу, а "кто-то отправился на родину".

https://1prime.ru/20241123/ukraina-853038430.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина