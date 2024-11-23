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Эксперты рассказали, как россияне относятся к положительным отзывам - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как россияне относятся к положительным отзывам
Эксперты рассказали, как россияне относятся к положительным отзывам - 23.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как россияне относятся к положительным отзывам
Более 70% россиян относятся к положительным отзывам об услугах и товарах скептически, причем более половины не доверяют таким отзывам о финансовых услугах,... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T07:36+0300
2024-11-23T07:36+0300
бизнес
финансы
банки
москва
московская область
дальний восток
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Более 70% россиян относятся к положительным отзывам об услугах и товарах скептически, причем более половины не доверяют таким отзывам о финансовых услугах, такими данными поделились с РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру". "Выяснилось, что 73% респондентов скептически относятся к положительным отзывам, а 23% из этой категории граждан читают исключительно отрицательные отзывы на товар или услугу. В прошлом году нелояльных респондентов было значительно меньше: скептически к положительным отзывам относились 56% опрошенных, а принципиально не читали их – 15%. При этом 52% опрошенных россиян не доверяют положительным отзывам на финансовые услуги", - рассказали они. На втором месте по недоверию идут отзывы на товары известных маркетплейсов – их считают заказными 9% интернет-пользователей. Замыкают топ анти-трендов отзывы на медицинские учреждения и косметологические клиники с 7% недовольных ими респондентов. Наиболее лояльными опрошенные оказались к положительным рецензиям на отели и аренду квартир на профильных сайтах-агрегаторах, лишь 1% анкетируемых не верит в честность обзоров на этих площадках, поделились эксперты. На вопрос "Почему вы не верите в честность отзывов?" 68% скептически настроенных респондентов ответили, что их смущает шаблонность отзывов и отсутствие в них конкретики, касающейся услуги или продукта. При этом 16% респондентов признались, что недоверие их обусловлено чрезмерным восхищением услугой или продуктом авторами отзыва, а 12% отметили, что "раскусывают" заказные отзывы из-за отсутствия в них любой критики. Еще 4% опрошенных затруднились ответить, чем вызван негатив по отношению к положительным обзорам на товары и услуги, рассказали они. При этом 36% респондентов негативно относятся и к просьбам написать хороший отзыв о товаре или услуге за бонусы. Примечательно, что самыми нетерпимыми к положительным отзывам оказались жители Москвы, Московской области и СФО в возрасте от 25 до 35 лет, а самыми толерантными – жители Дальнего Востока в возрасте от 45 до 50 лет, рассказали в "Выберу.ру". "Статистика наглядно показывает, что потребитель становится более грамотным в цифровом плане. Конъюнктура диджитал-рынка сама толкает его к чрезмерной осторожности. Ведь невнимательно вычитанный договор, в спешке заказанный товар на непроверенном сайте или переход по неопознанной ссылке могут повлечь за собой катастрофические последствия. Причем можно заметить корреляцию между регионом и уровнем недоверия к отзывам. В регионах с высоким уровнем цифрового развития заказным отзывам верят значительно меньше, чем в регионах с менее ощутимым цифровым следом", - комментирует директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, финансы, банки, москва, московская область, дальний восток
Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, Московская область, Дальний Восток
07:36 23.11.2024
 
Эксперты рассказали, как россияне относятся к положительным отзывам

Аналитики "Выберу.ру": более 70% россиян скептически относятся к положительным отзывам

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Более 70% россиян относятся к положительным отзывам об услугах и товарах скептически, причем более половины не доверяют таким отзывам о финансовых услугах, такими данными поделились с РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру".
"Выяснилось, что 73% респондентов скептически относятся к положительным отзывам, а 23% из этой категории граждан читают исключительно отрицательные отзывы на товар или услугу. В прошлом году нелояльных респондентов было значительно меньше: скептически к положительным отзывам относились 56% опрошенных, а принципиально не читали их – 15%. При этом 52% опрошенных россиян не доверяют положительным отзывам на финансовые услуги", - рассказали они.
На втором месте по недоверию идут отзывы на товары известных маркетплейсов – их считают заказными 9% интернет-пользователей. Замыкают топ анти-трендов отзывы на медицинские учреждения и косметологические клиники с 7% недовольных ими респондентов. Наиболее лояльными опрошенные оказались к положительным рецензиям на отели и аренду квартир на профильных сайтах-агрегаторах, лишь 1% анкетируемых не верит в честность обзоров на этих площадках, поделились эксперты.
На вопрос "Почему вы не верите в честность отзывов?" 68% скептически настроенных респондентов ответили, что их смущает шаблонность отзывов и отсутствие в них конкретики, касающейся услуги или продукта. При этом 16% респондентов признались, что недоверие их обусловлено чрезмерным восхищением услугой или продуктом авторами отзыва, а 12% отметили, что "раскусывают" заказные отзывы из-за отсутствия в них любой критики. Еще 4% опрошенных затруднились ответить, чем вызван негатив по отношению к положительным обзорам на товары и услуги, рассказали они.
При этом 36% респондентов негативно относятся и к просьбам написать хороший отзыв о товаре или услуге за бонусы. Примечательно, что самыми нетерпимыми к положительным отзывам оказались жители Москвы, Московской области и СФО в возрасте от 25 до 35 лет, а самыми толерантными – жители Дальнего Востока в возрасте от 45 до 50 лет, рассказали в "Выберу.ру".
"Статистика наглядно показывает, что потребитель становится более грамотным в цифровом плане. Конъюнктура диджитал-рынка сама толкает его к чрезмерной осторожности. Ведь невнимательно вычитанный договор, в спешке заказанный товар на непроверенном сайте или переход по неопознанной ссылке могут повлечь за собой катастрофические последствия. Причем можно заметить корреляцию между регионом и уровнем недоверия к отзывам. В регионах с высоким уровнем цифрового развития заказным отзывам верят значительно меньше, чем в регионах с менее ощутимым цифровым следом", - комментирует директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.
 
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