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Финляндия вдвое нарастила поставки алюминия в Россию - 23.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Финляндия вдвое нарастила поставки алюминия в Россию
Финляндия вдвое нарастила поставки алюминия в Россию - 23.11.2024, ПРАЙМ
Финляндия вдвое нарастила поставки алюминия в Россию
Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год и превысил 22 миллиона евро, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T23:00+0300
2024-11-23T23:02+0300
экономика
алюминий
россия
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год и превысил 22 миллиона евро, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные таможни Финляндии. "Согласно статистике таможни, экспорт алюминия из Финляндии в Россию за короткий период времени удвоился, достигнув к концу сентября этого года 22,3 миллиона евро. В январе-сентябре 2023 года экспорт алюминия из Финляндии в Россию составил 11,3 миллиона евро", - говорится в публикации. По словам руководителя по статистике финской таможни Олли-Пекки Пенттиля, алюминий поставляется из Финляндии в Россию напрямую морским путем или через прибалтийские государства. Генеральный директор компании Turvanasta Микко Салакари заявил, что его компания не сможет существовать, если откажется от бизнеса с РФ. "Если бы мы хотели помешать поставкам производимой нами продукции в Россию, мы бы вообще не смогли получать заказов от наших клиентов... (Тогда - ред.) мы закрыли бы нашу фабрику и вышли из бизнеса", - отметил он. По данным Yle, в 2024 году в Финляндии насчитывается 45 компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию, и 15 предприятий, занимающихся импортом российской продукции.
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алюминий, россия
Экономика, алюминий, РОССИЯ
23:00 23.11.2024 (обновлено: 23:02 23.11.2024)
 
Финляндия вдвое нарастила поставки алюминия в Россию

Yle: экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год и превысил €22 млн

© fotolia.comМеталл
Металл - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© fotolia.com
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год и превысил 22 миллиона евро, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные таможни Финляндии.
"Согласно статистике таможни, экспорт алюминия из Финляндии в Россию за короткий период времени удвоился, достигнув к концу сентября этого года 22,3 миллиона евро. В январе-сентябре 2023 года экспорт алюминия из Финляндии в Россию составил 11,3 миллиона евро", - говорится в публикации.
По словам руководителя по статистике финской таможни Олли-Пекки Пенттиля, алюминий поставляется из Финляндии в Россию напрямую морским путем или через прибалтийские государства.
Генеральный директор компании Turvanasta Микко Салакари заявил, что его компания не сможет существовать, если откажется от бизнеса с РФ.
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"Если бы мы хотели помешать поставкам производимой нами продукции в Россию, мы бы вообще не смогли получать заказов от наших клиентов... (Тогда - ред.) мы закрыли бы нашу фабрику и вышли из бизнеса", - отметил он.
По данным Yle, в 2024 году в Финляндии насчитывается 45 компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию, и 15 предприятий, занимающихся импортом российской продукции.
 
ЭкономикаалюминийРОССИЯ
 
 
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