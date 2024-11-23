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Финляндия вдвое нарастила поставки алюминия в Россию

Финляндия вдвое нарастила поставки алюминия в Россию - 23.11.2024, ПРАЙМ

Финляндия вдвое нарастила поставки алюминия в Россию

Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год и превысил 22 миллиона евро, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T23:00+0300

2024-11-23T23:00+0300

2024-11-23T23:02+0300

экономика

алюминий

россия

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год и превысил 22 миллиона евро, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные таможни Финляндии. "Согласно статистике таможни, экспорт алюминия из Финляндии в Россию за короткий период времени удвоился, достигнув к концу сентября этого года 22,3 миллиона евро. В январе-сентябре 2023 года экспорт алюминия из Финляндии в Россию составил 11,3 миллиона евро", - говорится в публикации. По словам руководителя по статистике финской таможни Олли-Пекки Пенттиля, алюминий поставляется из Финляндии в Россию напрямую морским путем или через прибалтийские государства. Генеральный директор компании Turvanasta Микко Салакари заявил, что его компания не сможет существовать, если откажется от бизнеса с РФ. "Если бы мы хотели помешать поставкам производимой нами продукции в Россию, мы бы вообще не смогли получать заказов от наших клиентов... (Тогда - ред.) мы закрыли бы нашу фабрику и вышли из бизнеса", - отметил он. По данным Yle, в 2024 году в Финляндии насчитывается 45 компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию, и 15 предприятий, занимающихся импортом российской продукции.

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алюминий, россия