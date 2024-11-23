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Европе предрекли новый энергетический кризис - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Европе предрекли новый энергетический кризис
Европе предрекли новый энергетический кризис - 23.11.2024, ПРАЙМ
Европе предрекли новый энергетический кризис
Европейский союз рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за заканчивающегося "голубого топлива", холода и потенциального ограничения поставок... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T14:01+0300
2024-11-23T14:01+0300
энергетика
россия
европа
газ
санкции против рф
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за заканчивающегося "голубого топлива", холода и потенциального ограничения поставок газа из-за американских санкций против Газпромбанка. Об этом предупреждает агентство Bloomberg.Согласно данным издания, в текущем году стоимость газа выросла на 45 процентов из-за эскалации украинского конфликта. В этой связи запасы газа Европы стремительно истощаются, так как спрос на него вырос из-за холодных температур."Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и которые, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены (на газ - ред.)", - отмечает Bloomberg.Отмечается, что одной из ключевых причин подобного положения дел стал санкции Соединенных Штатов против Газпромбанка. Они повышают риск прекращения поставок российского СПГ в европейские страны. В то же время издание отмечает, что есть опасения того, что поставки российского газа в Европу прекратятся езе до истечения договора о транзите.
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россия, европа, газ, санкции против рф, газпромбанк
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Газ, санкции против РФ, Газпромбанк
14:01 23.11.2024
 
Европе предрекли новый энергетический кризис

Bloomberg: Европе грозит новый газовый кризис, цены в 2024 году выросли на 45%

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за заканчивающегося "голубого топлива", холода и потенциального ограничения поставок газа из-за американских санкций против Газпромбанка. Об этом предупреждает агентство Bloomberg.
Согласно данным издания, в текущем году стоимость газа выросла на 45 процентов из-за эскалации украинского конфликта. В этой связи запасы газа Европы стремительно истощаются, так как спрос на него вырос из-за холодных температур.
"Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и которые, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены (на газ - ред.)", - отмечает Bloomberg.
Отмечается, что одной из ключевых причин подобного положения дел стал санкции Соединенных Штатов против Газпромбанка. Они повышают риск прекращения поставок российского СПГ в европейские страны.
В то же время издание отмечает, что есть опасения того, что поставки российского газа в Европу прекратятся езе до истечения договора о транзите.
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ЭнергетикаРОССИЯЕВРОПАГазсанкции против РФГазпромбанк
 
 
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