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Европе предрекли новый энергетический кризис

Европе предрекли новый энергетический кризис - 23.11.2024, ПРАЙМ

Европе предрекли новый энергетический кризис

Европейский союз рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за заканчивающегося "голубого топлива", холода и потенциального ограничения поставок... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T14:01+0300

2024-11-23T14:01+0300

2024-11-23T14:01+0300

энергетика

россия

европа

газ

санкции против рф

газпромбанк

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за заканчивающегося "голубого топлива", холода и потенциального ограничения поставок газа из-за американских санкций против Газпромбанка. Об этом предупреждает агентство Bloomberg.Согласно данным издания, в текущем году стоимость газа выросла на 45 процентов из-за эскалации украинского конфликта. В этой связи запасы газа Европы стремительно истощаются, так как спрос на него вырос из-за холодных температур."Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и которые, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены (на газ - ред.)", - отмечает Bloomberg.Отмечается, что одной из ключевых причин подобного положения дел стал санкции Соединенных Штатов против Газпромбанка. Они повышают риск прекращения поставок российского СПГ в европейские страны. В то же время издание отмечает, что есть опасения того, что поставки российского газа в Европу прекратятся езе до истечения договора о транзите.

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россия, европа, газ, санкции против рф, газпромбанк