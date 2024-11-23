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Если "Орешник" не отрезвит. Раскрыт следующий шаг России

Если "Орешник" не отрезвит. Раскрыт следующий шаг России - 23.11.2024, ПРАЙМ

Если "Орешник" не отрезвит. Раскрыт следующий шаг России

Если после применения баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" Запад продолжит эскалацию, то следующим шагом России станет уже ядерный удар стратегической... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T16:17+0300

2024-11-23T16:17+0300

2024-11-23T16:20+0300

вооружения

эскалация

россия

прогноз

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Если после применения баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" Запад продолжит эскалацию, то следующим шагом России станет уже ядерный удар стратегической ракетой. Такое мнение высказал военный политолог, доктор военных наук, капитан 1 ранга в отставке Константин Сивков. Об этом рассказывает издание "Военное дело".Комментируя удар "Орешником", Сивков отметил, что "впервые в истории человечества стратегическое вооружение было применено в реальном военном конфликте", подчеркнув, что "пока в безъядерном снаряжении".В ответ на спекуляции о том, что на самом деле удар был нанесен не "Орешником", а комплексом "Кедр", он заявил, что была применена именно та ракета, которая гарантированно решила задачу поражения выбранного объекта. А комплекс "Кедр", по словам военного политолога, "еще толком не прошел летных испытаний", поэтому применение "Кедра" исключается. "Сырым изделием" можно промахнуться - это дискредитировало бы Россию, добавил Сивков.Если же Запад пойдет на дальнейшую эскалацию, следующим шагом России, как считает Сивков, станет нанесение ядерного удара стратегической ракетой по какой-либо территории, где исключено поражение значимых для цивилизации объектов. Например, это могут быть шапки Северного или Южного полюсов Земли."Но это уже будет последний рубеж", - сказал эксперт, добавив, что если и этот шаг не остановит эскалацию, то начнется ядерная война.

https://1prime.ru/20241123/peskov-853039609.html

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эскалация, россия, прогноз