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США разрешат ЕС рассчитываться за газ через Газпромбанк, заявили в Госдуме
США разрешат ЕС рассчитываться за газ через Газпромбанк, заявили в Госдуме - 23.11.2024, ПРАЙМ
США разрешат ЕС рассчитываться за газ через Газпромбанк, заявили в Госдуме
Соединенные Штаты сделают для Европы исключение и позволят ей проводить оплату за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк. Такое мнение высказал... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T11:42+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сделают для Европы исключение и позволят ей проводить оплату за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Скорее всего, в моем понимании, все-таки американцы сделают исключение, давая возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный газ в Европу через Газпромбанк, поскольку такие расчеты сейчас так и идут", - сказал депутат. Он также добавил, что в данном случае Европа не станет "наступать себе на горло", так она все еще нуждается в российском "голубом топливе". В то же время Аксаков уточнил, что санкции Минфина США против российских кредитных организаций являются вполне ожидаемыми. По его словам, стоит отнестись к ним как в привычному явлению.Парламентарий упомянул, что с возвращением в Белый дом новоизбранного президента Дональда Трампа "разум должен взять вверх". По словам депутата, действия США против России естественно наблюдаются, изучаются и китайцами, и индийцами, и арабскими странами.Президент России Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года.Согласно этой схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
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россия, европа, сша, санкции против рф, газпромбанк
РОССИЯ, ЕВРОПА, США, санкции против РФ, Газпромбанк
США разрешат ЕС рассчитываться за газ через Газпромбанк, заявили в Госдуме
Аксаков: США сделают исключение для Европы для расчета за газ через Газпромбанк
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сделают для Европы исключение и позволят ей проводить оплату за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Скорее всего, в моем понимании, все-таки американцы сделают исключение, давая возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный газ в Европу через Газпромбанк, поскольку такие расчеты сейчас так и идут", - сказал депутат.
Он также добавил, что в данном случае Европа не станет "наступать себе на горло", так она все еще нуждается в российском "голубом топливе".
В то же время Аксаков уточнил, что санкции Минфина США против российских кредитных организаций являются вполне ожидаемыми. По его словам, стоит отнестись к ним как в привычному явлению.
Эксперты предрекли Европе проблемы из-за санкций против Газпромбанка
Парламентарий упомянул, что с возвращением в Белый дом новоизбранного президента Дональда Трампа "разум должен взять вверх". По словам депутата, действия США против России естественно наблюдаются, изучаются и китайцами, и индийцами, и арабскими странами.
Президент России Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года.
Согласно этой схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".