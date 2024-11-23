https://1prime.ru/20241123/gazprombank-853040585.html

Карты Газпромбанка перестают работать по всему миру

Карты Газпромбанка перестают работать по всему миру - 23.11.2024, ПРАЙМ

Карты Газпромбанка перестают работать по всему миру

Клиенты Газпромбанка получили в субботу уведомления о проблемах в работе карт банка системы UnionPay за границей. | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T18:16+0300

2024-11-23T18:16+0300

2024-11-23T18:33+0300

экономика

газпромбанк

банковские карты

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Клиенты Газпромбанка получили в субботу уведомления о проблемах в работе карт банка системы UnionPay за границей. "С 21 ноября наблюдаются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства", - говорится в полученном корреспондентом РИА Новости в Турции сообщении от банка. Как сообщается, карты Газпромбанка системы Unionpay уже не работают в Италии, их больше не принимает Банк OTP в Венгрии, они перестали работать в Аргентине и Уругвае, а также Индонезии.При этом РИА Новости передает, что в Турции - в частности, в Анкаре - картой Газпромбанка UnionPay еще можно расплачиваться в магазинах и за услуги, но снимать наличные в банкоматах уже невозможно.США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.

https://1prime.ru/20241123/gaz-853036985.html

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